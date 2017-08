Frischgemüse für Bedürftige Torsten Tag und Petra Zobel ernten Paprika für die Tafel in Weißwasser. Die Ernte geht bis in den Herbst hinein.

Torsten Tag und Petra Zobel ernten Paprika. © Joachim Rehle

Frische Vitamine für die Tafel: Torsten Tag und Petra Zobel ernten Paprika. Sie gehören zu den zehn Teilnehmern einer Arbeitsmaßnahme bei der Rodig GmbH in Weißwasser. Hier bauen sie auf 2 000 Quadratmetern Gartenland unter anderem Kartoffeln, Salat, Gurken, Tomaten, Paprika und Suppengemüse an.

Bereits im Frühjahr werden die Pflänzchen selbst gezogen, die Ernte geht dann bis in den Herbst hinein. Zweimal die Woche wird abgeerntet und das Frischgemüse anschließend bei der Caritas in der Uhlandstraße an Bedürftige verteilt.

