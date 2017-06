Frischfleisch aus dem Schließfach Viele Dresdner kommen nicht mehr dazu, vor 18 Uhr einzukaufen. Darauf reagiert jetzt ein Fleischer.

Wo kaufen Sie eigentlich ihr Grillfleisch und die Bratwürste ein und schaffen Sie es, zur Fleischerei zu fahren, oder gehen Sie doch lieber zum Discounter direkt um die Ecke?

Dass nicht jeder die Zeit hat, vor 18 Uhr einkaufen zu gehen, weiß auch Fleischer Dietmar Gretenkord. Kürzlich hat er in seinem Geschäft in der Schnorrstraße eine 24-Stunden-Fleischerei eröffnet – um auf diesen Trend zu reagieren. Er möchte rund um die Uhr frisches Fleisch anbieten.

Der 51-jährige Unternehmer erklärt, wie simpel das Ganze funktioniert: Auf der Homepage der Fleischerei kann jeder während der Öffnungszeiten aus dem normalen Angebot seine Bestellung aufgeben. Dabei wird auch der Zeitpunkt angegeben, wann Fleisch und Wurst im Schließfach abgeholt werden. Die Bestellung kommt dann im Geschäft auf einem Rechner an. „Auf der Homepage wird zunächst ein ungefährer Preis für die Bestellung angegeben. Der Computer hier vor Ort ermittelt dann den konkreten Preis und gibt die Information direkt weiter“, so Dietmar Gretenkord. Denn das Fleisch wird erst abgewogen, wie im Laden auch.

Die Mitarbeiter der Fleischerei werden über ein akustisches Signal informiert, packen alles ab und legen das Paket in ein gekühltes und passwortgesichertes Schließfach. Wer Fleisch eingekauft hat, erhält eine Nachricht darüber per E-Mail oder SMS mit Schließfachnummer und dem Code zum Öffnen. Gezahlt wird erst bei Abholung. „Eine halbe Stunde nach der Bestellung kann das Paket abgeholt werden“, erklärt Gretenkord. Sorgen um die Hygiene muss sich niemand machen. Die Fächer werden jedes Mal gründlich desinfiziert, die Temperatur liegt bei sechs Grad Celsius. Das ist unterhalb der Kühlschranktemperatur. 33 000 Euro hat Gretenkord in die Anlage investiert – mit dem Ziel, dass sie sich in drei Jahren rentiert hat. Wie die Dresdner seine Schließfächer nutzen, ist auch für ihn interessant. „Ein Kunde hat seine Bestellung am Flughafen auf Mallorca aufgegeben. Nach der Landung in Dresden hat er sie abgeholt“, sagt Gretenkord. Obwohl die Fleischerei selbst schon geschlossen war. Während seiner Ausbildung sei das alles noch anders gewesen. „Als ich gelernt habe, waren Fleisch und Wurst noch ein Monopol, da musste man zum Fleischer.“ Heute ist der Druck durch die Discounter groß, die viel längere Öffnungszeiten haben als die klassischen Fleischereigeschäfte.

Dietmar Gretenkord ist nicht der erste mit diesem Angebot. Peter Klassen aus Temmels in Rheinland-Pfalz hat 2016 die erste 24-Stunden-Fleischerei bundesweit eröffnet. Grund war ein geplanter Discounter in dem kleinen Ort. Klassen überlegte, wie er auf die Konkurrenz reagieren könnte. An einer DHL-Packstation kam ihm die Idee für den Rund-um-die-Uhr-Verkauf. Daraufhin kontaktierte er die Aschheimer Firma Logtech, die solche Schließfächer produziert. Allerdings bisher nur für den amerikanischen Markt. Die Reaktionen aus dem Ort bestärken ihn. Er bekomme regelmäßig positive Rückmeldungen. „Es ist eine sinnvolle Anschaffung, für jedes Fachgeschäft“, ist Peter Klassen überzeugt. Und ist gern Ansprechpartner für Kollegen, die diesen Weg ebenfalls gehen wollen.

Der Deutsche Fleischer-Verband findet die Schließfach-Idee gut. Die 24-Stunden-Fleischerei sei allerdings nur ein Weg, sagt Klaus Hühne. Er ist für die Geschäftsleitung „Marktbeobachtung und Statistik“ im Verband zuständig. Viele Fleischer bieten heute Partyservice oder Catering an, um auf dem Markt mitzuhalten. „Wenn eine Idee erfolgreich ist, dann kann man den Mut nur positiv bewerten.“ Auch Dietmar Gretenkord hat seine Investition nicht bereut. Ab diesem Herbst will er zudem eine App dafür anbieten. Damit soll die Bestellung fürs Schließfach noch einfacher werden, sagt er.

