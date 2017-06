Frisches Obst für Zugreisende

Görlitz. Am Montag startet das Bahnunternehmen Trilex als Sommeraktion die ostsächsischen Servicewochen. „Viele unserer Fahrgäste sind seit Jahren Stammnutzer und pendeln täglich zwischen ihrem Wohn- und Arbeitsort“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Wir möchten mit unseren vitaminreichen Servicewochen zunächst vor allem diesen Menschen danken.“ Bis 21. Juli verteilt das Trilex-Team kostenlos frisches Obst, Getränke und eine kleine Überraschung im Zug an die Fahrgäste. Die Aktion startet an diesem Montag in den frühen Morgenstunden mit einer einwöchigen Aktion für die Pendler, kündigte Trillmich an. Dann folge in der Woche vor den Sommerferien eine Schüleraktion: „Und in den Ferien bedanken wir uns vor allem bei den Touristen und Freizeitnutzern.“ Die Aktionen starten zu unterschiedlichen Zeiten, so sollen möglichst alle Fahrgäste erreicht werden. (SZ)

zur Startseite