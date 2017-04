Frisches in die Tüte In Wilsdruff findet am Sonntag der Frühjahrsbauernmarkt statt – und kommt dabei einem Trend entgegen.

Obst und Gemüse, regionale Produkte sind am Sonntag auf dem Frühjahrsbauernmarkt in Wilsdruff zu haben. © Claudia Hübschmann

Wurst und Fleisch, Obst und Gemüse, Honig und Liköre, Kräuter und Pflanzen, Fisch und Wild – und das alles direkt vom Produzenten gibt es am Sonntag wieder auf dem Wilsdruffer Bauernmarkt zu kaufen. Ab 11 Uhr bauen die Händler ihre Stände auf. Organisiert wird das Markttreiben vom Verein Direktvermarktung Sachsen und ist eine feste Größe in Wilsdruffs Veranstaltungskalender geworden. Immer zweimal jährlich kommen die Direktvermarkter nach Wilsdruff, dieses Mal unterstützt von der Wilsdruffer Feuerwehr, die eine Hüpfburg aufbaut und einen Informationsstand betreibt.

Frisches aus der Region, Lebensmittel, die keine langen Fahrwege hinter sich haben – das liegt im Trend. „Die Nachfrage steigt. Immer mehr Verbraucher gehen in Hofläden und betreiben einen großen zeitlichen Aufwand, um Lebensmittel zu kaufen, die aus der Umgebung kommen“, sagt Claudia Wolf vom Verein der Direktvermarkter. Allerdings ständen gerade Berufstätige vor dem Problem, es auf die Wochenmärkte in den Städten oder in die Hofläden nicht zu schaffen. „Da ist unser Bauernmarkt eine gute Alternative, denn sonntags haben die Leute frei.“ Viele würden die Bauernmärkte, die an wechselnden Orten stattfinden, als Ausflugsziel nutzen.

Dort vertreten sind sowohl Produzenten, die im Verein organisiert sind, als auch Nichtmitglieder. Und es sind nicht nur Landwirte, die ihr Sortiment anbieten. Wolf: „Wir haben auch etliche Handwerker, die an den Wochenenden mit uns mitreisen.“ So sind in Wilsdruff ein Korbmacher und eine Keramikerin mit dabei.

Übrigens schließen auch die Einzelhändler der Stadt ihre Läden bis 18 Uhr auf. Der Markt selbst hat bis 17 Uhr geöffnet. Wer mit dem Auto anreist, sollte es allerdings vor dem Stadtzentrum stehenlassen. Parkplätze gibt es am ehemaligen Kleinbahnhof, Freiberger Straße, am Sachsdorfer Weg neben der Feuerwache und an der Saubachtalhalle.

zur Startseite