Gut zu wissen Frisches Holz für altes Dach Im Rittergut Limbach hat die Sanierung des Herrenhauses begonnen. Das Projekt startet ganz oben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dieter Höher greift zur Handkreissäge und schneidet einen Balken aus Fichtenholz zurecht, um ihn in den Dachstuhl des Herrenhauses einzupassen. Bei der Sanierung geht es darum, möglichst viel von der historischen Bausubstanz zu bewahren. © Karl-Ludwig Oberthür Dieter Höher greift zur Handkreissäge und schneidet einen Balken aus Fichtenholz zurecht, um ihn in den Dachstuhl des Herrenhauses einzupassen. Bei der Sanierung geht es darum, möglichst viel von der historischen Bausubstanz zu bewahren.



Wilsdruff. Es ist nur ein leichter Luftzug, der hier oben durchs Gebälk weht. Dennoch rieseln dabei jede Menge winzige Holzpartikel nach unten, fallen auf Köpfe, Maschinen, frische Holzbalken und schließlich in die Werkzeugkiste. Dieter Höher wischt die Krümel beiseite, legt den Winkel an und nimmt Maß für den nächsten Schnitt. Dann greift er zur Handkreissäge.

Altgeselle Höher und seine Kollegen arbeiten auf dem Dachboden des Herrenhauses im Rittergut Limbach. Sie sind die ersten von vielen Handwerkern, die hier in den nächsten Jahren ein ambitioniertes Projekt stemmen sollen: die Sanierung des historischen Gebäudes. Damit ist es sozusagen fünf vor zwölf. „Der Denkmalschützer sagte, dass jetzt die letzte Chance bestehe, das Herrenhaus überhaupt noch zu retten“, berichtet Martin Reinhuber, Chef der im Rittergut ansässigen Stiftung Leben und Arbeit. Die betreibt in Limbach ein soziales Wohnprojekt für Jugendliche. Das Herrenhaus soll zukünftig als Wohnobjekt dienen. Die Idee ist noch vage, aber bei der Stiftung denkt man an ein Mehrgenerationenhaus für Menschen, die Betreuung brauchen.

Die Arbeiten dafür beginnen ganz oben bei Dieter Höher und seinem Zimmermannstrupp vom Holzbau Grätz aus Coswig. Das Unternehmen hat sich auf die Bewahrung und Rettung alter Bausubstanz spezialisiert, war beispielsweise für die Erneuerung des Dachstuhls von Schloss Moritzburg verantwortlich. Das Limbacher Herrenhaus ist natürlich eine andere Hausnummer, aber nicht minder interessant. „Ganz alte Bausubstanz“, sagt Dieter Höher und klopft an die Balken.

Wie alt kann keiner genau sagen. Die Geschichte des Herrenhauses reicht weit zurück, bis ins Mittelalter. 1334 wurde der Ort Limbach erstmals erwähnt, damals war das spätere Gut eine kleine Wasserburg. Im Laufe der Zeit entstand daraus ein großer Vierseithof mit zahlreichen Wirtschaftsgebäuden, Gesindewohnungen, Stallungen. Das Herrenhaus war viele Jahrhunderte lang das zentrale Gebäude des Rittergutes. Es verfügt über einen angesetzten Treppenturm, den sogenannten Wendelstein, und ein Sitznischenportal. Über dem Türstock prangt ein Wappen. Mehrmals wurde das Gebäude umgebaut und erweitert. „Gut möglich, dass der Dachstuhl zumindest in Teilen tatsächlich um die 600 Jahre alt ist“, sagt Reinhuber.

Dieter Höher sieht das Ganze mit den Augen eines erfahrenen Zimmermanns. „Liegender Dachstuhl“, erklärt er und weist auf die schrägliegenden Säulen. Damit gewinne man Platz unterm Dach, denn so entfallen die im Raum stehenden Stützen. Und der Boden kann mehr Lasten aufnehmen, weil er keine Stützbalken tragen muss. Der Platz wurde wahrscheinlich als Lagerraum, aber auch für Gesindekammern genutzt. Zu erkennen sind Putzreste und alte, blaue Farbornamente an den Giebelwänden.

Damit von der denkmalgeschützten Bausubstanz möglichst viel erhalten bleibt, müssen die Zimmerleute behutsam sanieren. Was verfault ist, wird herausgeschnitten und durch neues Holz ersetzt. Die Methode ist nicht unbedingt billiger oder zeitsparender – die Ersatzhölzer müssen genau zugeschnitten, die Zapfen und Löcher gut ausgearbeitet werden. Genau diese Arbeit fasziniert Dieter Höher und seine Kollegen. „Früher wurde nichts geschraubt oder genagelt. Der gesamte Dachstuhl besteht tatsächlich nur aus Holz“, erklärt der Geselle. Man könne sich das Ganze im Prinzip wie ein riesiges Steckspiel vorstellen, das dazu auch lange halte. Höher: „Nur wenn Nässe reinkommt, wird es kritisch.“

Genau das ist irgendwann passiert. Als das Gut von den letzten Besitzern, der Familie von Schönberg, aufgegeben wurde, zogen Mieter ins Herrenhaus ein. Doch das Gebäude wurde zu DDR-Zeiten kaum gepflegt, nur das Notwendigste überhaupt repariert. Als die Stiftung 2001 ins Rittergut einzog und mit Sicherungsarbeiten begann, war der Verfall bereits deutlich vorangeschritten. Ein Notdach aus Kunststoffplanen bewahrte das Herrenhaus vor dem Einsturz. Im vergangenen Herbst gab es für die Sanierung 204 000 Euro Fördermittel von Bund und Land. Nun hat das Rittergut gleich zwei Baustellen: Neben dem Herrenhaus wird gerade eine alte Remise zur Kulturscheune umgebaut. Das Richtfest fand im Dezember statt.

zur Startseite