Frisches Grün für Miniparks Die Stadt hat bereits Licht in die Anlagen gebracht. Aber die Verschönerer haben mit dem Gelände noch mehr vor.

Blick auf Hartha. © Dietmar Thomas

Im Gegensatz zum Stadtpark haben die beiden an der Franz-Mehring-Straße gelegenen Miniparkanlagen in der Vergangenheit eher trist gewirkt. Hohe Bäume haben fast jeden Sonnenstrahl abgefangen und die Wurzeln so viel Wasser und Nährstoffe gebraucht, dass dort kaum eine andere Pflanze die Chance hatte, zu wachsen. Das soll sich ändern. Darin sind sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) „Wir – für ein schönes Hartha“ einig. In Zusammenarbeit mit der Stadt wollen sie die kleinen Parkanlagen, die wie Spiegelbilder gegenüberliegen, umgestalten.

„Der erste Schritt ist bereits getan“, sagt Sylvia Reichert-Penzel von der IG. „Die Stadt hat veranlasst, dass kranke Bäume gefällt wurden.“ Dafür sind sieben neue Kugelahornbäume gepflanzt worden – gesponsert von den IG-Mitgliedern. Wer möchte, kann sich seit einiger Zeit auch auf neuen Bänken ausruhen. Seitdem es in dem Minipark etwas heller und lichter ist, werde dieser von den Anwohnern schon genutzt.

Für den zweiten Schritt hat sich die Interessengemeinschaft an den Friedhofsgärtner Sebastian Markert gewandt. Er erstellt ein Konzept für die Gestaltung und Bepflanzung des Areals. Die Umsetzung ist nach der Sommerpause geplant.

„Wir wollen in der Stadt neue Akzente setzen“, so Sylvia Reichert-Penzel. Dazu gehört auch ein Pilotprojekt im Stadtpark. Auf eines der Rondelle sollen mehrjährige, winterharte Pflanzen gesetzt werden. Dadurch entfällt die mehrfache Bepflanzung innerhalb eines Jahres. Das spare Zeit und Geld. Ein weiteres Vorhaben wurde jetzt abgeschlossen und soll Ende nächster Woche eingeweiht werden: Am Rondell des Bismarck-Steins am Heegweg hat die IG Steinbänke aufgestellt. (DA/rt)

Interessierte, die die Interessengemeinschaft bei ihren Vorhaben unterstützen möchten, können sich bei Sylvia Reichert-Penzel unter Telefon: 0151 20403057 melden.

