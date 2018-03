Frisches Gemüse auch am Sonntag In Polen wird die Sonntagsöffnung von Läden ab diesem Wochenende eingeschränkt – aber es gibt Ausnahmen.

Artur Galuszka verkauft in seinem Laden im polnischen Sieniawka Lebensmittel. Trotz einer gesetzlichen Neuregelung dürfte er sonntags weiter öffnen. Das will er aber nur eingeschränkt machen. © Irmela Hennig

Sieniawka. Nein, in Ruhe seinen Kaffee trinken, das kann Artur Galuszka an diesem Vormittag nicht. Ein Kunde nach dem anderen kommt in seinen kleinen Lebensmittelladen. Der liegt direkt an der deutsch-polnischen Grenze in Sieniawka (Kleinschönau) bei Zittau. „Es läuft nicht schlecht, aber in der Saison ist es besser“, sagt der junge Mann hinter der Ladentheke. Saison, das ist die Frühlings- und Sommerzeit, wenn es noch mehr frisches Obst und Gemüse gibt als ohnehin schon.

Von Montag bis Freitag und vor allem am Sonnabend, da sei am meisten los. Sonntags öffne er nur manchmal und dann auch nur bis 14 Uhr. „Aber das ist ein ruhiger Tag – da habe der Zulauf im Vergleich zu früher stark nachgelassen. „Da ist Zeit zum Saubermachen“, sagt Artur Galuszka. Darum stört es ihn auch nicht, dass der polnische Staat die Ladenöffnung am Sonntag weitgehend verbietet. Ab März dürfen Geschäfte zumeist nur noch an zwei Sonntagen im Monat öffnen. Bis 2020 wird das dann immer weiter eingeschränkt. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen: So sind Tankstellen, Bäckereien, landwirtschaftliche Märkte oder auch Volksfeststände nicht von der Regelung betroffen. Und wenn der Ladenbesitzer selbst hinterm Tresen steht, darf er aufmachen. Bei Artur Galuszka wäre das der Fall. Allerdings hilft seine Mutter am Sonntag gerne aus. „Sie langweilt sich zu Hause, sie liebt den Laden“, sagt der junge Vater. Immerhin, sie hat ihn zusammen mit ihrem Mann im Gebäude einer einstigen Bäckerei aufgebaut, erzählt Artur, der eigentlich Computeringenieur ist. Aber im Shop zu arbeiten mache mehr Spaß.

Neue Ladenöffnungszeiten in Polen zurück 1 von 4 weiter Sonntags zu: 11. und 18. März, 1., 8. 15. und 22. April, 13. und 20. Mai, 10. und 17. Juni, 8., 15. und 22. Juli, 12. und 19. August, 9., 16. und 23. September, 14. und 21. Oktober, 11. und 18. November, 9. Dezember. Generell gilt: 2018 dürfen die Geschäfte (außer den Ausnahmen) nur am ersten und letzten Sonntag des Monats öffnen, Ostersonntag bleiben sie zu, 2019 wird nur an einem Sonntag im Monat geöffnet, 2020 ist nur noch geöffnet am Sonntag vor Weihnachten und vor Ostern und jeweils an den letzten Sonntagen im Januar, April, Juni und September. Zu Heilig Abend und am Karsamstag müssen die Läden 14 Uhr schließen. Ausgenommen sind: Tankstellen, Läden, in denen der Inhaber selbst bedient, Konditoreien, Bäckereien, Eisverkauf, landwirtschaftliche Märkte, Läden in Bahnhöfen und an Flughäfen, Volksfeststände, Internethandel. In Tschechien: Hier sind im Gegensatz zu Polen keine Änderungen bei der eher liberalen Sonntagsöffnung oder anderweitig geplant. Läden ab 200 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen seit 2016 an folgenden Feiertagen schließen: 1. Januar, Ostermontag, 8. Mai, 28. September, 28. Oktober, 25. Dezember und 26. Dezember. (ihg, art)

In der polnischen Bevölkerung ist die Neuregelung der Ladenöffnung umstritten. Es gibt manche, die sie befürworten. Eine Verkäuferin sagte, dass sie nun sonntags endlich in die Kirche gehen könne. „Wem das wichtig ist, der findet dafür immer einen Weg“, so eine Verkäuferin neben Artur Galuszkas Laden. Die katholische Kirche in Polen war ein wichtiger Akteur auf dem Weg zur Änderung. Böse Zungen munkeln, der Kirche gehen immer mehr Gottesdienstbesucher verloren, weil die ihre Sonntage lieber in großen Einkaufszentren verbringen.

Deswegen sind die Shopping Malls und Einkaufsparks auch nicht begeistert. Ikea in Wroclaw (Breslau) kritisiere das sehr, berichten polnische Medien. Halb Niederschlesien komme am Sonntag hier zum Kaufen vorbei. Supermärkte stellen sich bereits auf die Neuregelung ein. Bei der Kette Biedronka arbeite man noch an einem Konzept, wie man damit umgehen wolle, heißt es auf Nachfrage. Man werde sich aber an die Gesetze halten. Die Kette Carrefour, die unter anderem in Zgorzelec einen Markt betreibt, hat auf eine Presseanfrage bislang nicht reagiert.

Grundsätzlich haben die großen Häuser aber bereits erste Schritte unternommen, um trotzdem weiter möglichst viele Kunden zu halten. Einige haben die Ladenöffnungszeiten unter der Woche deutlich erweitert – bis hin zu 23 Uhr. Andere planen sonntägliche Feste, dabei dürfen sie Waren verkaufen. Einige wollen zumindest die Bäckerei-Abteilung am Sonntag geöffnet halten. Manche Kritiker aus der liberalen politischen Opposition fürchten, dass die neue Gesetzgebung Jobs gefährdet. Und die Gewerkschaft Solidarnosc, die sich auch dafür stark gemacht hat, mahnt, dass die Regelung, so wie sie jetzt ist, die Konkurrenz im Netz stärkt. Denn Internethandel bleibt erlaubt. Für die Katholische Kirche geht das Ganze aber noch nicht weit genug, so berichten Medien. Das Gesetz sei ein „Schritt in die richtige Richtung“, aber für die Kirche „nicht zufriedenstellend“, sagte der Erzbischof von Katowice, Wiktor Skworc. Jeder Sonntag solle ein arbeitsfreier Tag sein. Kirche und Solidarnosc hatten 2016 mehr als eine halbe Million Unterschriften für ein sofortiges, fast völliges Verbot des Sonntagshandels gesammelt. Für Artur Galuszka im Laden in der ulica Kolejowa ist das alles aber kein Thema.

