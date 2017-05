Frisches Geld fürs Napoleonhaus Die Aufbaubank hat den Antrag für den Glasanbau bewilligt. Der ist unter den Stadträten nach wie vor umstritten.

Das Napoleonhaus wird einen Glasanbau bekommen. © Dietmar Thomas

Das Napoleonhaus darf einen Glasanbau bekommen. Das haben die Stadträte während ihrer Sondersitzung am Donnerstagabend mit 16 Ja- und zwei Nein-Stimmen beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 195 900 Euro. Diese finanziert die Kommune vor, damit die Arbeiten kurzfristig ausgeführt werden können.

Vor knapp vier Wochen hatte die Stadt einen Antrag auf kurzfristige Zustimmung zur Durchführung und Förderung dieses zusätzlichen Bauabschnitts bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) sowie einen Antrag auf außerplanmäßige Bereitstellung von Geld aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau-Ost/Aufwertung gestellt. Die Fördermittel sind jetzt bewilligt, verkündete Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Finanzierung stellt sich die Stadtverwaltung so vor: die SAB gibt 166 515 Euro, Zuschüsse von Bund/Land in Höhe von 111 010 Euro, dabei muss die Stadt einen Eigenanteil von 55 505 Euro leisten. Da es nicht für alle Teile des Bauvorhabens Fördergeld gibt, muss sie Stadt zusätzlich 29 385 Euro zahlen. Das heißt, in Summe wird die Stadtkasse für den zweiten Anbau zusätzlich mit rund 85 000 Euro belastet.

Doch das ist noch nicht alles, schließlich ist eine Ausstattung des etwa 45 Quadratmeter großen Raumes erforderlich. Die schlägt laut Beschlussvorlage noch einmal mit 25 000 Euro zu Buche. Es ist der Einbau einer sogenannten Multifunktionszeile vorgesehen, bestehend aus Küche inklusive ausziehbarem Tresen, Kühl-, Gefrierschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler sowie Waschbecken und Stauraum für die Museumspädagogik. Hinzu kommen die Beleuchtung sowie Schattenspender.

Die Kosten für den Anbau waren im bisherigen Budget von rund 1,7 Millionen Euro nicht enthalten. Beim Ausbau des Museumsbereichs haben die Planer gemerkt, dass der Platz für die museumspädagogische Arbeit nicht reichen wird, um das geplante Nutzungskonzept zur Betreibung des Hauses umsetzen zu können. Deshalb ist der zweite Anbau erforderlich.

Im Bereich der Hofseite des Gebäudes sollen nach Abschluss der Bauarbeiten die Außenanlagen gestaltet werden. Die Zuwegungen werden laut Stadtratsbeschluss gepflastert, es erfolgt eine Begrünung sowie die Einrichtung von „Verweilzonen“ für Besucher. Weiterhin werden eine Fahrradabstellmöglichkeit geschaffen und die Außenbeleuchtung installiert.

Das Stadt- und Museumshaus steht in unmittelbarer Nähe der Zschopau. „Bei Hochwasser würde der Glasanbau geflutet“, erklärte der Bürgermeister, was im Ernstfall passieren müsste. Das Gebäude sei entsprechend konzipiert: Es ist ebenerdig, aber nicht unterkellert.

Sandro Dierbeck (FDP) kritisierte „die schlechte baubegleitende Kommunikation. Die Bürger sehen es zum Großteil nicht mehr ein, was auf dieser Baustelle passiert.“ Deshalb stimmte er dagegen.

