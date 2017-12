Frisches Geld fürs Eibauer Volkshaus Die Sanierung der wichtigen Veranstaltungsstätte schreitet voran. Ein Ende der Bauarbeiten ist für 2019 in Sicht.

Volkshaus Eibau © Rafael Sampedro

Das Volkshaus ist die zentrale Veranstaltungsstätte in Eibau – und deshalb soll es auch wieder rundum schön werden. Bauaufträge für insgesamt rund 380 000 Euro hat der Gemeinderat von Kottmar jetzt an Firmen vergeben für die weitere Sanierung des Volkshauses in Eibau. Nachdem die Außenhülle in den vergangenen Jahren schon saniert wurde, ist nun der Innenausbau dran. Auf dem Plan steht der Ausbau des Saals, hier ist zum Beispiel eine Lüftung einzubauen, Elektrik zu installieren. Außerdem sind aufwendige Trockenbauarbeiten notwendig. Dafür müssen die Arbeiter auch ein Gerüst aufstellen. Weitere Arbeiten stehen im Treppenhaus des Veranstaltungshauses an.

Die Maßnahme sichert auch Arbeitsplätze in der heimischen Bauwirtschaft. Mit den Arbeiten wurden nämlich Firmen aus der Region beauftragt. Eine Großschönauer Firma nutzt das Volkshaus beispielsweise als Winterbaustelle. „Das finde ich eine super Sache“, sagt Bürgermeister Michael Görke (parteilos). „So müssen die Leute nicht über den Winter entlassen werden.“

Am Volkshaus gebaut werden soll noch in den nächsten zwei Jahren. Das Gebäude ist für den Ort als Veranstaltungshaus von Bedeutung. Der Saal wird unter anderem zum Sport genutzt, aber auch für Ausstellungen. So ist es Austragungsort für Ausstellungen von Kaninchenzüchtern oder von Vogel- und Katzen-Schauen. Auch die berühmten Rocknächte mit stets vielen Live-Bands aus der Region steigen hier seit Jahren. Der Saal des Volkshauses ist der einzige öffentliche Raum im Ort, der über 300 Personen fasst und deshalb für größere Veranstaltungen wichtig. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte. Zum alljährlichen Bierzugwochenende im Juni spielen sich die Festlichkeiten rund um das Volkshaus ab. Auf dem Gelände findet auch der Wochenmarkt statt.

zur Startseite