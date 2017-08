Gut zu wissen Frisches auf dem Neumarkt Freital bekommt wieder einen Wochenmarkt. Damit erfüllt die Stadt einen Wunsch vieler Einwohner.

Auf einen großen Andrang, so wie hier auf dem Zittauer Wochenmarkt, hofft auch Freital für seinen Markt. © Matthias Weber

Knackiges Gemüse aus der Region, frisches Fleisch vom hiesigen Bauern und Eier, von denen der Kunde weiß, woher sie kommen – Frische und Regionalität ist die Stärke vieler Wochenmärkte. Nicht umsonst sind sie in Pirna und Dippoldiswalde seit vielen Jahren eine feste Größe. Und nicht nur dort können die Leute regelmäßig unter freiem Himmel einkaufen. Nach mehreren Monaten und etlichen Gesprächen steht jetzt fest: Freital bekommt wieder einen Wochenmarkt.

Am 9. September ist es so weit: Auf dem Neumarkt werden dann die Händler zum ersten Mal ihre Waren anbieten. Zwischen 8 und 13 Uhr ist der Wochenmarkt geöffnet. Zeitgleich feiert Freital das Windbergfest. „Wir haben den Termin für die Premiere bewusst zum Windbergfest gewählt, weil wir uns davon positive Effekte für den Markt erhoffen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Danach soll der Markt künftig jeden zweiten und vierten Sonnabend im Monat locken.

Gänzlich neu ist der Wochenmarkt für Freital nicht. So gab es auf dem Neumarkt einst einen regelmäßigen Markttag. Doch dieser wurde vor einigen Jahren abgeschafft. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) hatte das Thema nun wieder auf die Agenda gebracht. Bürger hätten ihm und der Verwaltung gegenüber den Wunsch nach einer Wiederbelebung geäußert, erklärt er. Die Stadt hatte sich deshalb an die Deutsche Marktgilde gewandt. Sie organisiert wöchentlich rund 250 Markttage anmehr als 120 Standorten in ganz Deutschland, teils auch im Auftrag von Kommunen. Verantwortlich ist die Marktgilde unter anderem für die Wochenmärkte an der Lingnerallee und auf dem Schillerplatz in Dresden und dem Wochenmarkt in Pirna.

Um herauszufinden, ob auch in Freital der Bedarf nach einem Wochenmarkt tatsächlich da ist, hatten Stadt und Marktgilde im Frühjahr eine Umfrage gestartet. Per Fragebogen sollte ermittelt werden, ob und unter welchen Bedingungen sich die Freitaler einen Wochenmarkt wünschen. Und tatsächlich: Laut Marktgilde sei es der beste Rücklauf gewesen, den sie je bei einer Befragung erzielt hat. Fast 600 Bürger hatten sich online oder per Post an der Befragung beteiligt.

Deren Antworten waren eindeutig: So befürworteten 97 Prozent der Teilnehmer einen Wochenmarkt. Auch zu Ort und Zeit gab es klare Ergebnisse: Mit 67 Prozent machte der Neumarkt vor dem Platz des Handwerks mit 23 Prozent das Rennen. Als Markttag favorisierten 40 Prozent der Befragten den Sonnabend. „Großen Wert legten die Teilnehmer auf regionale Produkte sowie Bio- und Frischeprodukte und eine gute Erreichbarkeit des Marktes, der ganzjährig und regelmäßig stattfinden sollte“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Milana Müller begrüßt Freitals Bestreben nach einem Wochenmarkt. Sie leitet den Naturmarkt in Tharandt, den es schon seit 20 Jahren gibt und der jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat die Kunden begeistert. Wichtig für das Gelingen sei ein Konzept: „Mit unserem Naturmarkt wollen wir den Direktvermarktern aus unserer Region eine Plattform bieten“, sagt sie. Ein Selbstläufer sei ein Wochenmarkt dagegen nicht. „Entscheidend ist die Qualität der Produkte und die Atmosphäre“, sagt sie. Der Markt dürfe kein beliebiger sein. Eine wichtige Rolle kommt deshalb dem Marktmeister zu. „Es ist schließlich nicht einfach, die Leute hinter dem Ofen hervorzulocken“, sagt sie. Dass die künftig im Wechsel mit Tharandt auch in Freital fündig werden, stört sie nicht. „Wir sehen den Freitaler Wochenmarkt nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil: Vielleicht kann man zusammenarbeiten“, sagt sie.

Welche Händler genau am 9. September auf dem Neumarkt dabei sein werden, das will die Stadt erst kurz vorher bekannt geben. Einige Anbieter stehen bereits fest, mit anderen laufen noch Gespräche. Um die zehn Stände werden es sein. „Das Angebot wird von Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Backwaren und Blumen reichen“, sagt Matthias Weigel. Oberbürgermeister Rumberg freut sich schon: „Ich hoffe natürlich, dass regelmäßig viele Besucher kommen und sich der Markt damit wieder fest etabliert.“, sagt er. Auch Marktgilde-Vorstand Gerhard Johnson ist gespannt: „Nun wird sich zeigen, wie die Freitaler den neuen Markt, den sich so viele gewünscht haben, auch tatsächlich annehmen. Davon hängt ab, ob er sich zu einer festen Einrichtung im Leben der Stadt entwickeln wird.“

