Frischer Wind in alter Textilfabrik Dresdener Kunststudenten zeigen in der Kirschauer Galerie Flox ihre Werke – ein Vorteil des zweiten Standortes in der Landeshauptstadt.

Ein Treffen beim Kaffee, das Merlin Grund gemalt hat und hier mit einem Ausschnitt gezeigt wird. © PR

Kirschau. Der Titel der neuen Ausstellung klingt ein bisschen verrückt: „dududuSieSieSie“. So sind sie halt, die jungen Leute, die ab Freitag ihre Bilder in der Galerie Flox in Kirschau zeigen. Es sind Kunststudenten aus Dresden. Ihre Werke beschäftigen sich mit dem Zusammenleben, der Kommunikation und der Begegnung von Generationen. Den Titel haben sie sich selber ausgedacht, berichtet der Kirschauer Galerist Hellfried Christoph. Die Studenten sind bei einem Treffen mit ihrem Professor darauf gekommen. Einer der Studenten wusste nicht genau, ob er den Hochschullehrer mit „sie“ oder „du“ anreden soll und stotterte herum. Da dachten sie sich, das wäre doch ein guter Titel, es passiert ja oft im Leben, dass man unsicher bei der Anrede ist.

Die Ausstellung bringt frischen Wind in die Galerie in Kirschau, die sich in einer ehemaligen Textilfabrik befindet. Sie ist auch ein Vorteil des zweiten Standortes von Flox in Dresden, der im November 2017 eröffnet wurde. Hellfried Christoph freut sich dort über „einen guten Zuspruch“. Weil er nicht immer selber vor Ort sein kann, hat er für die Galerie in Dresden Assistenten gesucht. Zu denen gehört die Kunststudentin Teresa Hilliger, die nun mit ausstellt. Sie hat in der Hochschule herumgefragt, wer gern seine Werke in Kirschau zeigen würde. So sind sechs junge Maler und Grafiker zusammengekommen, außerdem eine Freundin von ihr, eine Bildhauerin, die gerade ihr Diplom auf der Burg Giebichenstein bei Halle gemacht hat.

Die Galerie in Kirschau will einmal im Jahr eine Ausstellung mit Werken von Kunststudenten ausrichten. Wer weiß, was sich daraus noch ergibt. Vielleicht erwärmt sich einer der Professoren für Kirschau und stellt dort aus oder zieht mit seinen Studenten für ein Sommerseminar in die ehemalige Textilfabrik. Oder ein Student erweist sich als hoffnungsvoller Nachwuchs und lässt sich von Flox präsentieren. Die Galerie ist jedenfalls offen für alles. Sie fährt auch auf Messen, um ihre Künstler anzupreisen. In diesem Jahr ist sie schon für die Kölner Liste angemeldet, die im April parallel zur Art Cologne läuft, sagt Hellfried Christoph, außerdem für die Discovery Art für junge Kunst im November in Frankfurt am Main.

Eröffnung der Ausstellung „dududuSieSieSie“ in Kirschau am 23. Februar, 20 Uhr, Friesestraße 31, bis zum 6. Mai Mittwoch, Sonnabend, Sonntag, 14 bis 18 Uhr, zu sehen.

