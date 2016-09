Frischer Wind für Löbaus Gastro-Szene

Zur guten Quelle: Mit frischem Anstrich in die neue Saison

Seit 1999 bietet das Restaurant bereits eine gut-bürgerliche Küche an. Das Publikum ist mit Löbauern, Touristen und Besuchern der Umgebung gut durchmischt und auch Vereine zieht es regelmäßig in das Lokal. „Wir können mit unseren Gästen sehr zufrieden sein“, sagt Inhaberin Ramona Marschner, „Wir wollen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Außerdem legen wir viel Wert auf persönliche Betreuung.“ Für Veranstaltungen können die regulären 45 Sitzplätze genutzt werden. „Auch unser Vereinsraum ist für 20 Personen ausgelegt. Und wenn das Wetter schön war, bewirteten wir in unserem Biergarten bis zu 50 Personen“, erklärt Marschner. Besonders stolz ist die Inhaberin auf den neuen Glanz in der Gaststätte. Im Juni war die Gaststätte für 14 Tage für eine Renovierung geschlossen. Doch nicht nur die Wände erhielten einen neuen Anstrich, sondern auch das gastronomische Angebot hat sich seitdem verändert. Zwar dient die alte Speisekarte weiterhin als Grundlage, doch wurde sie aufgefrischt. Frau Marschner verspricht: „Ihr Mund wird Augen machen.“