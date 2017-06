Frischer Wind für altes Holz Der Mühlentag hat am Pfingstmontag Tausende Gäste angelockt. An einigen Orten konnten Neugierige durchaus etwas Besonderes entdecken.

An der Oderwitzer Birkmühle war viel los: Radio-Gottesdienst und 200-Jahr-Feier – ein guter Grund für gemeinsame Familienausflüge. © Thomas Eichler

Mühlen und Kirchen haben so manches gemeinsam: Sie prägen die Landschaft und ragen in den Himmel. Diese Parallele zog am Pfingstmontag der Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Oderwitz-Mittelherwigsdorf, Gregor Reichenbach. Tausende Menschen am Radio konnten in der Gottesdienst-Übertragung auf MDR Kultur förmlich erhören, wie besonders der Gottesdienstort diesmal war: Denn Dreh- und Angelpunkt war die Oderwitzer Birkmühle, die 200 Jahre alt ist und deren Leben auch Thema in der Predigt war – passend zum Deutschen Mühlentag. Der wird in Oderwitz traditionell besonders groß gefeiert, denn auch die Berndt-Mühle mit ihren frisch erneuerten Flügeln, die Berthold-Mühle und die Neumann-Mühle konnten bestaunt werden.

Reichlich lebhaft ging es am Pfingstmontag aber auch bei den anderen Mühlen zu, die für Gäste geöffnet hatten: In Kottmarsdorf riss die Wanderer-Schlange zur Bockwindmühle nicht ab. Zusätzlich hatten Besucher auch die Möglichkeit, mit einem Zug der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde bis Dürrhennersdorf und von dort per Bus zur Kottmarsdorfer Mühle zu gelangen.

Vom schönen Wetter angelockt, zog es auch viele Gäste nach Rennersdorf in die Ritter-Mühle. Müller Dirk Schmidt nutzt den Mühlentag immer für sein traditionelles Hoffest, bei dem die Gäste bewirtet wurden und auch seine frisch gepressten Öle oder auch Mehl kaufen konnten.

zur Startseite