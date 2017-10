Frischer Wind auf der Spielbühne In der aktuellen Spielzeit plant das Freitaler Amateurtheater zwei neue Märchen. Über mangelnden Nachwuchs kann es nicht klagen.

Ronny (Jonas Walther) beschuldigt George (Maximilian Gramza), mit seiner Frau geschlafen zu haben. Spätestens jetzt gerät alles „Außer Kontrolle“. Am Wochenende zeigt die Spielbühne Freital die britische Komödie zum letzten Mal. © Thomas Morgenroth

„Ein bisschen ist es schon, wie einen Sack Flöhe hüten“, sagt Maximilian Gramza und lacht. Die Flöhe sind zwölf quirlige Kinder im Alter zwischen fünf und fast dreizehn Jahren, die mit dem 20-jährigen Dresdner in der Spielbühne Freital bei launigen Spielen ihre erste Theaterluft schnuppern – als Akteure. Seit vier Wochen leitet Gramza die Theaterspatzen, mit denen er im nächsten Frühjahr ein Märchen aufführen will. Wahrscheinlich „Schneewittchen“, weil es da so viele Charaktere gibt, dass die Rollen auch für das ganze Dutzend reichen. In zwei Wochen will Gramza mit den Proben beginnen, aber nicht mit allen Kindern gleichzeitig. Dabei besteht die Gefahr, dass alles „Außer Kontrolle“ gerät. So heißt die Komödie, in der Gramza am Freitag und Sonnabend als Mister Pigden zu erleben ist. Der Sekretär des in Bedrängnis geratenen Ministers ist eine Paraderolle für den jungen Mann, der Soziale Arbeit studiert und in einem Freitaler Kinder- und Jugendwohnheim arbeitet. Mit 18 gab er in „Gretchen 89ff.“ sein Debüt an der Spielbühne. Aktuell ist Gramza auch in dem Kammerspiel „Die Beleidigten“ zu sehen, und ab Dezember gibt er im „König Drosselbart“ den Vater der nörgelnden Prinzessin.

Hannelore Umlauft inszeniert das Grimmsche Märchen – es soll ihre letzte Regiearbeit sein, hat sie angekündigt. Immerhin wird die Gründerin des Freitaler Amateurtheaters, das seit 1973 besteht, im nächsten Jahr 80. Als Prinzipalin bleibt sie der Spielbühne erhalten, Intendantin und Vorsitzende des Vereins hingegen ist Kerstin Hofmann. Sie schaut, auch angesichts der großen Nachfrage nach der Kindergruppe, zuversichtlich in die Zukunft. Von Überalterung ist in der Spielbühne – sie hat 35 Mitglieder – nichts zu spüren. Die Jugendgruppe, räumt Kerstin Hofmann ein, müsse sich zwar gerade neu finden, aber auch da gebe es genügend Interessenten, die jetzt zum Beispiel im „König Drosselbart“ Rollen übernehmen oder in den „Bremer Stadtmusikanten“ mitspielen.

Mit der Freiluftkomödie „Herz und Leber, Hund und Schwein“ begann am ersten Septemberwochenende auf Schloss Burgk die neue Spielzeit. Auf dem Programm in der ersten Hälfte bis März stehen „Die Beleidigten“, „Der kleine Angsthase“, „Die Bremer Stadtmusikanten“ und als neues Stück „König Drosselbart“, das am ersten Adventswochenende Premiere hat. Außerdem gibt die Spielbühne mit „Herz und Leber“ im November ein Gastspiel im „Goldenen Löwen“ und gerät am Wochenende zum letzten Mal „Außer Kontrolle“.

Kerstin Hofmann resümiert eine erfolgreiche Spielzeit, in der das Amateurtheater um die sechzig Vorstellungen gegeben hat, zu denen über 2 000 Zuschauer kamen. Die meisten in das kleine Theater im ehemaligen Kupplungswerk an der Dresdner Straße, einem Ort mit morbidem Charme, aber auch baulichen Mängeln. Der Verein sucht schon lange nach einer neuen Spielstätte. Die Lederfabrik war eine Option, aber das hat sich ja zerschlagen. „Vielleicht gibt es im neuen Stadtzentrum eine Alternative“, sagt Kerstin Hofmann. Sie will jedenfalls das Gespräch mit der Stadt suchen – damit die Theaterspatzen eine Zukunft haben.

„Außer Kontrolle“, am 20. und 21. Oktober, 20 Uhr, Spielbühne Freital, Karten unter 0351 6521955.

www.spielbuehne-freital.de

