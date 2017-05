Frischer Start in die Freibad-Saison In und um Radeberg öffnen am Wochenende etliche Freibäder. Trotz aktuell frostiger Temperaturen.

Bei „lauschigen“ acht Grad Wassertemperatur stieg Radebergs Bademeister Gerd Lippmann für die SZ in die Fluten. Ab Montag dürfen das alle © Thorsten Eckert

Auch, wenn so mancher Autofahrer derzeit noch kopfschüttelnd überlegt, ob er tatsächlich schon die Winterreifen gegen die für den Sommer tauschen sollte, am Wochenende startet das Rödertal in die aktuelle Freibad-Saison. In der Hoffnung, dass aus dem eher unterkühlten Aprilwetter im Mai in den kommenden Tagen doch noch richtiger Frühling oder sogar Frühsommer werden könnte. Die Wetter-Experten haben das zumindest mal versprochen. Ab Donnerstag soll’s spürbar wärmer werden. Und so laden die Bäder in Ottendorf-Okrilla und Langebrück in jedem Fall ab Sonnabend Wagemutige ein, im Radeberger Stadtbad startet die Saison traditionsgemäß am 15. Mai – also am Montag. Ob dann auch Wachau wie geplant mitzieht, hängt von den Temperaturen ab. (SZ)

So öffnen die Bäder im Rödertal zurück 1 von 6 weiter Stadtbad Radeberg Saisonstart: Ab Montag, 8 Uhr, ist das Stadtbad in der Wasserstraße geöffnet. Freier Eintritt am ersten Tag! Öffnungszeiten: Das Bad ist wetterunabhängig täglich von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 19Uhr geöffnet. Ab 20Grad Celsius ist dann durchgehend 8 bis 19 Uhr offen, ab Juni bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zwei Euro, Ermäßigte 1.50 Euro (ab 18 Uhr 1,50 und ein Euro), Familienkarte 6,50Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder), Saisonkarte 50 Euro, Ermäßigte 30Euro. Neuigkeiten: Die Sanierung der Steinkabinen im unteren Badbereich wird Anfang Juni beendet, das Planschbecken hat ein Sonnensegel bekommen. Auch die Lieferzufahrt zum Badkiosk ist fertiggestellt. Nach der Saison wird endlich der Badparkplatz saniert. Events: Kindertag mit Überraschungen am 1.Juni, Nachtbaden ab Juni immer am letzten Freitag des Monats, Beachvolleyballturnier am 17.Juni. www.stadtbad-radeberg.de Wachau Saisonstart: Geplant war der Saisonstart für kommenden Montag, aber geöffnet wird erst ab Temperaturen über 20Grad Celsius. Die Gemeinde wird mitteilen, wann sich die Türen tatsächlich öffnen werden. Öffnungszeiten: Geöffnet ist dann täglich von 14 bis 20Uhr, sonnabends und sonntags von 10bis 20Uhr. In den Sommerferien täglich 10 bis 20Uhr. Eintrittspreise: Tagesticket pro Erwachsenen zwei Euro, Ermäßigte zahlen einen Euro. Attraktion: Das Bad in der Fasaneriestraße hat einen Sprungturm. Waldbad Langebrück Saisonstart: Am Sonnabend startet das Waldbad in Langebrück. Öffnungszeiten: Das Bad ist täglich von 10 bis 19 Uhr, in den Ferien in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Die Tageskarte kostet für Erwachsene drei Euro und für Kinder 1,70 Euro, die Saisonkarte 80Euro beziehungsweise 50Euro. Neuigkeiten: Das Schwimmerbecken hat einen neuen Rand bekommen, Umkleidekabinen wurden erneuert. www.dresdner-baeder.de Teichwiesenbad Ottendorf Saisonstart: Ab Sonnabend um 10.30 Uhr ist das Teichwiesenbad an der Teichstraße 4a geöffnet. Öffnungszeiten: täglich 10.30 bis 19 Uhr, bei besonders schönem Wetter auch länger. Bei schlechtem Wetter bleibt das Teichwiesenbad geschlossen oder öffnet seine Pforten erst ab 13 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 2,50 Euro, Ermäßigte ein Euro. Die Jahreskarte ist für 25 Euro zu haben, Ermäßigte zahlen 12,50 Euro. www.ottendorf-okrilla.de/teichwiesenbad Waldbad Weixdorf Saisonstart: Das Waldbad in Weixdorf öffnet erst am 29.Mai. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19Uhr. Je nach Wetter können die Zeiten verlängert oder verkürzt werden. Eintrittspreise: Erwachsene drei Euro, Ermäßigte 1,70 Euro. Kinder bis einen Meter Körpergröße haben freien Eintritt. Familienkarte acht Euro (zwei Erwachsene, drei Kinder bis 16Jahre). www.waldbad-weixdorf.de Karswaldbad Arnsdorf Saisonstart: Das Karswaldbad öffnet voraussichtlich am 28. Mai um 11 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 18Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 18Uhr. In den Schulferien durchgängig 11 bis 19Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zwei Euro, Auszubildende und Studenten 1,50 Euro, Kinder bis 17 Jahre 80Cent. Jahreskarte Erwachsene 40Euro, Ermäßigte 30Euro und Kinder 22Euro. Events: 20.Mai – noch vor dem Saisonstart – große Eröffnungsparty. Vom 30. Juni bis 2. Juli Badfest, am 19.August traditionelles Zeltlager. Termin für die Abschluss-Party ist noch offen. www.karswaldbad-arnsdorf.jimdo.com

