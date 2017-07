Frischer Splitt für die Straßen Nünchritz will gegen Risse im Asphalt vorgehen. Gebaut werden soll an neun Abschnitten im Gemeindegebiet.

© Symbolbild/André Schulze

Gleich neun Straßenabschnitte in der Gemeinde Nünchritz sollen in den nächsten Wochen zumindest oberflächlich saniert werden. Das hat der Technische Ausschuss am Montagabend beschlossen. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Sanierung der Pappelallee zwischen Nünchritz und Grödel, ein Abschnitt des Kirchberges in Neuseußlitz sowie zwei Teilstücke der Alleestraße in dem Dorf. Auch soll der Skassaer Weg in Naundörfchen repariert werden. Den Auftrag dazu erhält das Großenhainer Unternehmen Straßenbau Karl Riemer.

Geplant ist laut Bauamtsleiter Uwe Riedel eine sogenannte Oberflächenbehandlung mit Kleber und Splitt, um die Risse im Asphalt zu schließen. Die Methode habe sich bewährt bei Straßen mit noch intaktem Unterbau. Verkehrsteilnehmer müssten kurzzeitig mit Einschränkungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen rechnen. Die Arbeiten in Nünchritz sollen zwischen Mitte August und Mitte September durchgeführt werden. Das sei jedoch witterungsabhängig, so Uwe Riedel. Denn für die Maßnahme müsste es trocken sein.

Die Arbeiten kosten voraussichtlich etwa 25 000 Euro.

