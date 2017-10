Frischer Saft zum Apfelfest

Schwiegersohn Marco Leupold presst zusammen mit den Gästekindern Saft aus frischen Äpfeln. © Egbert Kamprath

Zum zweiten Mal hatte am Sonntag Familie Morawietz in die Luchauer Scheune Nr. 19 eingeladen. Schwiegersohn Marco Leupold (im Bild) presst zusammen mit den Gästekindern Saft aus frischen Äpfeln. So erlebten die Steppkes, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, ehe ein erfrischendes Getränk ins Glas kommt. Das ganze Fest drehte sich um den Apfel und wie vielfältig er verwendet werden kann: ob im Kuchen, als Gelee, Tee, Wein oder Essig. Außerdem konnten die Besucher die Museums- und Kulturscheune besichtigen, in der viele landwirtschaftliche Geräte und Alltagsgegenstände an das Leben in früherer Zeit erinnern. (ek)

