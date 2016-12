Frischer Fisch statt Gänsebraten Beim Karpfenverkauf in Choren muss sich keiner Sorgen wegen der Geflügelgrippe machen.

Thomas Jähnichen (links) und Maik Ehrlich mit einem dicken Karpfen. Sie bieten verschiedenen Fisch in vielen Variationen an. © André Braun

Karpfen, Forellen, Störe, Schleien und Hechte sind eigentlich nicht unbedingt als traditionsreiches Weihnachtsessen bekannt — doch beim Weihnachstkarpfenverkauf in Choren werden genau diese Fische als Weihnachts- oder Neujahrsgericht angeboten. Eine interessante Alternative zum üblichen Gänse- oder Entenbraten.

Gegenüber dem Schloss Choren am Teich werden die Fische verkauft. Thomas Jähnichen, Vorsitzender des Angelvereins Choren, erklärt die verschiedenen Varianten, in denen der Fisch angeboten wird: „Entweder kauft man sich einen in Öl gebackenen Backfisch, einen geräucherten Fisch oder einfach einen ganz normalen, frischen Frisch.“ Das Angebot, das in Zusammenarbeit von Freiwilliger Feuerwehr und dem Angelverein Choren geleistet wird, gibt es schon seit mehreren Jahren. Die Resonanz ist sehr groß, viele Besucher kommen regelmäßig zum Fischmarkt.

So auch Gottfried Naumann, der sich für einen Backfisch entscheidet. „Den wird es allerdings nicht erst Heiligabend geben, gleich heute wird er noch gegessen“, so Naumann. Das vielfältige Angebot auf dem Markt findet er sehr gelungen.

zur Startseite