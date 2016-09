Frischer Belag für Graupas Straßen Die Dauerbelastung durch Busse zeigt Spuren. Nun wird eine Woche repariert.

Pirna lässt ab 4. Oktober mehrere Straßen in Graupa sanieren. Laut des Rathauses sind die Reparaturen am Straßenbelag notwendig, weil die Dauerbelastung insbesondere durch Linienbusse die Trassen arg verschlissen hat. Für die Asphaltarbeiten auf der Richard-Wagner-Straße ab Hausnummer 7 über den Tschaikowskiplatz in direkter Linie bis zur Lohengrinstraße wird der Baubereich komplett gesperrt. Die Badstraße und die dort liegende Kindertagesstätte und Grundschule sind während der Bauzeit nur über die Lindengrundstraße erreichbar. Das Jagdschloss sowie die Bäckerei Richter müssen von der Lohengrinstraße über den Tschaikowskiplatz angefahren werden. Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet. Für die Arbeiten auf der Richard-Wagner-Straße zwischen den Hausnummern 13 bis 15 a wird die Trasse nur halbseitig gesperrt. Sämtliche Arbeiten sollen etwa eine Woche dauern. (SZ/mö)

