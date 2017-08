Frischer Asphalt Die holprige Straße zwischen Dittersbach und Wünschendorf wird saniert. Bis zum Winter heißt das: Umleitung fahren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Krater wie dieser sollen weg. Im bewaldeten Bereich muss zudem eine neue Entwässerung her. © Steffen Unger Krater wie dieser sollen weg. Im bewaldeten Bereich muss zudem eine neue Entwässerung her.



Auf der Straße von Wünschendorf nach Dittersbach sind Augenmaß und Reaktionsvermögen gefragt. Wer die Strecke mit dem Auto befahren will, ohne ein Schlagloch zu treffen, der muss am Lenkrad kurbeln und hoffen, dass ihm an den kritischen Stellen keiner entgegenkommt. Der vergangene Winter hat der schon zuvor sanierungsbedürftigen Piste den Rest gegeben. In absehbarer Zeit soll das Geholper und Gekurve mit Angst um Felgen und Stoßdämpfer aber ein Ende haben.

Am 14. August beginnt die von den Einwohnern lange erhoffte Sanierung der Wünschendorfer Straße. Das bestätigte das Landratsamt in Pirna, das für die Kreisstraße mit dem Kürzel K 8704 verantwortlich ist. Vorgesehen ist demnach eine Erneuerung der Fahrbahn vom Ortsausgang Wünschendorf bis zum Abzweig nach Elbersdorf in Dittersbach. Der Umfang der Arbeiten unterscheidet sich dabei je nach dem Zustand der Straße. Auf dem ersten Abschnitt, der von Wünschendorf aus erst bergan und dann über freies Feld führt, erhält die Straße auf einer Länge von etwa 865 Metern eine neue Asphaltdeckschicht, um die Griffigkeit der Fahrbahnoberfläche zu verbessern, wie Martina Aurisch, die Leiterin des Amtes für Straßenbau und Verkehr im Landratsamt, erklärt.

Umleitung über Eschdorf

Das eigentliche Problemstück sind jedoch die übrigen 1 800 Meter, die durch den Wald hinunter nach Dittersbach führen. Auf diesem Abschnitt sind deutlich aufwendigere Bauarbeiten nötig. Der alte Asphalt wird laut Landratsamt komplett ausgebaut. Anschließend wird der vorhandene Unterbau neu profiliert und mit zwei Schichten frischem Bitumen versehen. Zudem müssen die Bankette und Straßengräben und Durchlässe zur Entwässerung neu errichtet werden. Dazu gehört insbesondere eine neue Pflastermulde. Die Bauarbeiten werden über zwei Monate in Anspruch nehmen und sollen laut derzeitiger Planung bis zum 27. Oktober dauern. Die Straße wird in dieser Zeit voll gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt von Wünschendorf über Eschdorf und dort rechts ab nach Dürrröhrsdorf-Ditterbach. Als großräumigere Alternative kommt von Dürrröhrsdorf nach Pirna die Route über Lohmen infrage.

Die Kosten für das Projekt liegen bei insgesamt rund 720 000 Euro. Den Hauptanteil stellt mit 672 000 Euro der Freistaat Sachsen zur Verfügung, die restlichen 48 000 Euro trägt der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

