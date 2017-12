Gut zu wissen Frischer Anstrich für Familientreff Das ASB-Mehrgenerationenhaus kann einen Raum aufpeppen. Möglich dank des Geschenks einer Neustädter Firma.

Leiter Thomas Beier und Bufdi Charlotte Thiel können es kaum erwarten, den Familienraum neu zu gestalten. Eine Spende von WTK macht die Finanzierung möglich. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Babymassagen, Familienfrühstück, Hausaufgabenhilfe: Im Familienraum im ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt ist immer viel los. Das Gewusel hat in den vergangenen Jahren Spuren hinterlassen. Die können die Mitarbeiter nun beseitigen, dank einer Spende der Mitarbeiter von WTK-Elektronik aus Neustadt.

„Wir unterstützen jedes Jahr ein Projekt mit solch einer Spende“, sagt Pia Schwaar, Sprecherin des Elektronikunternehmens. In der Vorweihnachtszeit legen die Mitarbeiter zusammen, die Geschäftsführung verdoppelt diesen Betrag. So konnte sich schon das Awo Kinder- und Jugendhaus in Neustadt einen Kickertisch kaufen und die Tafel konnte sich über Päckchen freuen. Zusammengekommen sind in diesem Jahr 500 Euro, die in dieser Woche an das Mehrgenerationenhaus übergeben werden konnten.

Und dort weiß man schon genau, wie man das Geld einsetzen will. „Schon seit Jahren wollen wir unseren Familienraum umgestalten, doch bisher fehlte immer das Geld“, berichtet der Leiter Thomas Beier. Zusammen mit den Familien wollen die Mitarbeiter das Zimmer neu gestalten. Ein frischer Anstrich soll her, vielleicht mit einem kreativen Wandbild. Außerdem sollen neue Bücher gekauft werden und Sitzkissen für die Eltern, damit diese es etwas bequemer haben. Auf der Wunschliste stehen außerdem Matten und andere Materialien für die Kurse. „Im Frühjahr wollen wir die Neugestaltung angehen“, sagt Beier. Die Eltern sollen tatkräftig mithelfen, das stärke auch das Gemeinschaftsgefühl.

zur Startseite