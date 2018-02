Frischekur fürs Biotop Die Stadtwerke sanieren das Naturareal hinter den Häusern an der Remscheider Straße in Pirna. Die Arbeiten sind dringend nötig.

© Symbolbild/Marko Förster

Pirna. Die Stadtwerke Pirna lassen jetzt das Biotop auf dem Sonnenstein reinigen und reparieren. Die Sanierung des Naturareals, das zwischen der Remscheider und der Reutlinger Straße liegt, wird dabei in zwei Bauabschnitte geteilt. Der erste Bauabschnitt ist jetzt von Februar bis April dran, die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. Den zweiten Abschnitt will der Energieversorger zu Beginn nächsten Jahres in Angriff nehmen, je nachdem, wie das Wetter passt. Mit der Zweiteilung beugen sich die Stadtwerke quasi dem Druck der Natur: Um die Flora und Fauna im Biotop zu schützen, sollen die Arbeiten nach Vorgaben der Naturschutzbehörde in zwei getrennten Zeiträumen sowie vorzugsweise in den Wintermonaten erledigt werden. Bei den Reinigungsarbeiten, so das Unternehmen, könne es zeitweise sein, dass die Fußwege ums Biotop nicht durchgängig passierbar sind.

Bei dem Biotop, bestehend aus Grünflächen und zwei kleinen Teichen, handelt es sich nach Auskunft der Stadtwerke um eine wassertechnische Anlage. Sie dient vor allem dazu, Regenwasser vorzureinigen. Weil jedoch in der zurückliegenden Zeit viel Schmutz und Straßenrückstände in die Teiche eingespült wurden, sei eine Reinigung der gesamten Anlage notwendig geworden. Darüber hinaus werden Fachleute auch Sträucher und Bäume zurückschneiden. Des Weiteren erneuern die Handwerker die Zaunanlage und reparieren mehrere defekte Sachen. Die Stadtwerke haben die Firmen Berndt Rohr- und Kanalservice sowie Tief- und Rohrleitungsbau aus Pirna mit den Arbeiten beauftragt.

