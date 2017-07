Frischekur für Löbaus Wahrzeichen Der Gusseiserne bekommt bald einen neuen Anstrich. Das ist aufwendig und teuer. Jetzt erhielt die Stadt eine Spende.

Der Gusseiserne Turm auf dem Löbauer Berg soll demnächst einen neuen Anstrich erhalten. © Rafael Sampedro

Löbau. Nach 23 Jahren braucht der Gusseiserne Turm auf dem Löbauer Berg eine Frischekur. Er bekommt bald einen neuen Anstrich von außen, wie Eva Mentele, Pressesprecherin der Löbauer Stadtverwaltung berichtet. Wann genau, ist derzeit noch offen. Fest steht aber, was für die Arbeiten alles nötig ist: Dazu muss der Turm komplett eingerüstet werden. Die Roststellen werden beseitigt und der gesamte Turm wird neu beschichtet, erklärt Frau Mentele. Gerüstbauer und Malerfirma werden dabei eng mit der Denkmalpflege und dem Restaurator zusammenarbeiten.

Das ganze Vorhaben wird nach ersten Schätzungen etwa 50 000 Euro kosten. 20 000 Euro werden für das Gerüst und 30 000 Euro für die Malerarbeiten benötigt.

Um das mit zu finanzieren, hat ein traditionsreiches Löbauer Unternehmen jetzt Geld gespendet für die Renovierung des König-Friedrich-August-Turmes. Die Bäckerei Schwerdtner sammelte anlässlich ihres 80-jährigen Firmenjubiläums in diesem Jahr Geld. Dabei ist eine stolze Summe zusammengekommen. Bäckerei-Chef Wicky Löffler übergab vor Kurzem an Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) einen Scheck in Höhe von 4 255,80 Euro. Löffler wünschte sich, dass die Summe für die Renovierung des Turmes verwendet wird.

Dass der Turm jetzt gestrichen werden muss, ist nach über 20 Jahren nichts Ungewöhnliches, sagt Pressesprecherin Eva Mentele. Aller 20 bis 25 Jahre sollte ein Gesamtanstrich erfolgen, um den Turm instand zu halten. Zuletzt war der König-Friedrich-August-Turm Anfang der 1990er Jahre komplett saniert worden. Dazu wurde der Turm 1993 komplett abgebaut, erinnert sich Frau Mentele. Der Abbau begann in feierlicher Form im September 1993. Der damalige Löbauer Bürgermeister, Dietrich Schulte, übergab symbolisch dem General-Auftragnehmer den Turm, anschließend begann die umfangreiche Sanierung. Genau ein Jahr später, am 9. September 1994, wurde dann das Löbauer Wahrzeichen wieder eröffnet. Generell wird der Turm zwei Mal jährlich auf Schäden kontrolliert, kleine Reparaturen werden sofort ausgeführt. Größere Arbeiten müssen natürlich eingeplant werden. Eine Generalsanierung ist bei regelmäßigen Kontrollen und Reparaturen nicht erforderlich, so Frau Mentele.

Eine Rolle spielen wird der berühmte Löbauer Turm auch zum Tag der Sachsen, der jetzt bevorsteht. Einerseits gibt es ihn als Plüschmaskottchen zu kaufen. Das Souvenir hat die Stadt als Andenken an den Festtag entworfen. Zum anderen will sie auch Gäste gezielt zum Löbauer Wahrzeichen locken, damit sie unter anderem von der Aussichtsplattform in 28 Metern Höhe die Aussicht auf Löbau und die Oberlausitz genießen können. Wie OB Buchholz ankündigte, wird es zum Tag der Sachsen einen Shuttle-Verkehr für Löbau-Besucher zum Turm geben. Er wird vom Theaterplatz starten. Ein Löbauer Autohaus sponsort das, so Buchholz.

