Frischekur für Hubschrauber-Landeplatz Nach längerer Diskussion entschied der Glashütter Stadtrat, das Vorhaben anzugehen. Ganz neu ist der Plan nicht.

Lothar Mauer zeigt den unbefestigten Platz neben dem Glashütter Sportplatz. © Egbert Kamprath

Lothar Mauer wirkt erleichtert. Dem Glashütter Stadtrat ist es endlich gelungen, seine Kollegen für ein Vorhaben zu gewinnen, das ihn schon lange bewegt: die Neugestaltung des Parkplatzes, der sich oberhalb vom Sportplatz befindet.

Gegenwärtig macht dieser Platz einen guten Eindruck, denn eine festgefahrene Schneedecke liegt darüber. Diese kaschiert die Probleme, die es mit dem Platz gibt. Denn der ist nicht befestigt. „Nach einem Regen und nach der Schneeschmelze verwandelt er sich in eine Schlammwüste“, sagt Mauer, der gleich neben dem Parkplatz wohnt und der für die Wählervereinigung Zeitlos im Stadtrat mitarbeitet.

Mehrmals wies Lothar Mauer auf den Zustand hin, zuletzt forderte er im Herbst 2016 die Neugestaltung. Als er Ende des Jahres den Haushaltsplanentwurf für 2017 studierte und das Projekt darin nicht fand, wandte er sich an die Verwaltung. Er beantragte, die Neugestaltung des Platzes 2017 anzugehen und begründete dies erneut am Dienstag in der Stadtratssitzung.

So sei der Parkplatz eine der wenigen Flächen, auf der ein Rettungshubschrauber in der Kernstadt landen könne. Das sei insoweit bedeutsam, weil er sich in der Nähe zum Sportplatz, auf dem sich Fußballer verletzen können, und zum Seniorenheim, wo ältere Leute wohnen, befindet. Wenn der Platz ordentlich befestigt ist und dort eine Fläche reserviert sei, müssten die Hubschrauberpiloten nicht nach einem günstigen Landeplatz suchen. „Bei Rettungseinsätzen können manchmal Minuten entscheidend sein“, sagt Mauer. Er habe es schon erlebt, dass Hubschrauber abdrehten, um auf der Cunnersdorfer Höhe zu landen.

Von einer Neugestaltung könne auch der SV Blau-Weiß Glashütte profitieren, da dessen Gäste hier ihr Auto abstellen. Wenn sich nach einem Regen auf dem Platz aber Schlamm bildet, schleppen die Besucher den „Dreck und die Pampe“ auf den Sportplatz und ins sanierte Sportlerheim. Das müsse nicht sein, sagt Mauer.

Planung noch dieses Jahr

Das Rathaus prüfte Mauers Antrag. Die Verwaltung räumte ein, dass sich das Grundstück „nicht in einem komfortablen Zustand“ befindet. Als Parkplatz und als Hubschrauber-Landeplatz sei es nutzbar. Weil andere Projekte wichtiger seien und die Chancen, Fördermittel zu bekommen, schlecht ständen, schlug das Rathaus vor, den Antrag abzulehnen. Stattdessen sollte man Ende des Jahres darüber reden, ob das Vorhaben 2018 angepackt werden soll. Diese Zeit sollte genutzt werden, um mit dem DRK-Kreisverband über die Anforderungen an einen richtigen Hubschrauber-Landeplatz zu sprechen. Auch der Sportverein sollte gehört werden, welche Wünsche er hat. Denn auch die Erneuerung des Kunstrasenplatzes stehe auf der Agenda. Stadtrat Andreas Loose (CDU), der als amtierender Bürgermeister die Sitzung leitete, erinnerte zudem daran, dass sich die Stadt schon vor längerer Zeit mit dem Platz befasst habe. Ursprünglich war geplant, diesen im Zuge der Sanierung der Sporthütte neu zu gestalten. Da dies viel Geld sei, bemühte sich die Stadt um Fördermittel. Doch diese standen damals nicht in Aussicht. Deshalb wurde nur das Gebäude saniert.

Lothar Mauer hielt das aber nicht ab, weiter für sein Vorhaben zu werben. Viele seiner Kollegen zeigten Verständnis. CDU-Stadtrat Franz Brand plädierte dafür, den Platz provisorisch mit einer einfachen Asphaltdeckschicht oder mit Betongitterplatten zu befestigen. Das dürfte billiger sein als die von der Verwaltung geschätzten Investitionskosten in Höhe von rund 100 000 Euro. Seine Kollegen Gotthard Müller und Bernd Grahl (beide CDU) teilten zwar die Ansicht, dass etwas geschehen müsse, zugleich warnten sie aber vor einem Schnellschuss. Wer eine gute Lösung haben wolle, müsse planen. Und das dauere seine Zeit. Das bestätigte Bauamtsleiter Mario Wolf. „Wir haben in den letzten 15 Jahren dort viel ,rumgedoktert‘“, sagte er.

Eine praktikable Lösung habe man nicht gefunden. Die könne es nur mit einer fundierten Planung geben. Dazu sei unter anderem eine Baugrunduntersuchung notwenig. Zudem müsse die Fläche ausgemessen werden. Dafür seien mindestens 7 500 Euro notwenig. Das veranlasste Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach), einen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Demnach sollte 2017 zumindest die Planung angeschoben werden. Das überzeugte auch seine Kollegen. Einstimmig votierten sie für diesen Kompromiss.

