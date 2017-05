Frischekur für den Freizeitpark An dem Treffpunkt nagt der Zahn der Zeit. Deshalb soll er bald aufgehübscht werden – mit Hilfe von jungen Gröditzern.

Graffiti im Gröditzer Freizeitpark Wainsdorfer Straße. © Eric Weser

Abgeplatzte Betonstücke, wilde Graffiti. Teilweise sieht der Gröditzer Freizeitpark nicht mehr schön aus. Anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums soll das Gelände an der Wainsdorfer Straße aufgehübscht werden, kündigte Hauptamtsleiterin Tina Noack im jüngsten Stadtrat an. Unter anderem soll die lange Betonwand mit Motiven aus Gröditz und den Partnerstädten Jarny (Frankreich) und Linkenheim-Hochstetten (Baden-Württemberg) beidseitig überarbeitet werden. Noch liefen Planungen, klar sei aber schon, dass die bisher rötliche Farbgebung einer grauen weichen soll. An der parallel zur Gartenstraße verlaufenden Betonwand will die Stadt zudem eine legale Kreativ-Fläche für Graffiti schaffen.

„Wir hoffen, dass das dem illegalen Sprühen ein bisschen entgegenwirkt“, so Tina Noack. Bei der Gestaltung sollen im Sommer junge Leute aus der Stadt unter der Leitung des Großenhainer Graffiti-Künstlers Sebastian Bieler mitmischen. Geplant sei, das Projekt vorm Gröditzer Festwochenende zu realisieren. Dieses findet Mitte August statt. Am Festsonntag, 13. August, ist der Freizeitpark einer von elf Stationen beim „Historischen Streifzug“ in der Stadt.

Der Freizeitpark ist ein beliebter Treffpunkt in Gröditz. Er befindet sich an der Stelle, an der die 2004 abgerissene Mittelschule „Sigmund Jähn“ stand. In die Umgestaltung des 2008 eröffneten Freizeitparks wurden auch Betonbauteile der ehemaligen Mittelschule einbezogen. (SZ/ewe)

