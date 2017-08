Frischekur für DDR-Plattenbau Das Hinterhaus der Oberschule Mitte ist zwar schon weit saniert. Trotzdem können die Schüler noch nicht einziehen.

Noch steht das Gerüst rund um das Hinterhaus der Oberschule Mitte. Vor eineinhalb Jahren hat dort die Sanierung begonnen. Nach den Herbstferien soll alles fertig sein.

In die Gänge fällt jetzt Tageslicht, weil eine Wand durch eine Glasfassade ersetzt wurde. Dort verläuft auch der neue Fahrstuhlschacht.

Das DDR-Flair ist verschwunden. Zumindest fast. Der grau-gesprenkelte Steinboden im Treppenhaus durfte drinnen bleiben, wo er doch kein bisschen abgetreten war. Unverwüstlich. Ansonsten ist das Hinterhaus der Oberschule Mitte jetzt ziemlich modern und erinnert kaum noch an das alte Bild der 1986 erbauten Platte.

In den Gängen riecht es nach aufgewirbeltem Staub. Holger Jacob, bei der Stadtverwaltung für den Umbau des Schulhauses zuständig, führt durch das Gebäude. Noch ist dort Baustelle. Kabel hängen von der Decke, der Fußboden fehlt. Was besonders auffällt: Obwohl noch keine Möbel in den Räumen stehen, schallt es beim Sprechen nicht. „Wir haben Akustikdecken eingebaut“, sagt Jacob. Nur ein Detail von vielen. Im Treppenhaus deutet Jacob auf die Handläufe. Die mussten aus Sicherheitsgründen neu aufgeschweißt werden. Auch beim Thema Brandschutz gab es beim Hinterhaus Nachholbedarf. Nach dem Umbau wird die Schule alle modernen Anforderungen erfüllen.

Denn ein Grundsatz der Stadt beim Schulbau lautet: Wenn, dann richtig. Wenn ein Schulhaus einmal saniert wird, dann soll es auch für die nächsten 30 bis 40 Jahre gut sein, sagt Jacob. Deshalb werden im Plattenbau jetzt zum Beispiel auch die Toiletten komplett neu gemacht. Auch ein Behinderten-WC entsteht. Denn die Oberschule Mitte soll eine von Radebeuls barrierefreien Schulen sein.

In der Stadt gibt es pro Schultyp eine behindertengerechte Schule, erklärt Stadtsprecherin Ute Leder: die Grundschule Naundorf, das Weinberghaus vom Gymnasium Luisenstift und die Oberschule Mitte. Bei Letzterer wurden deshalb die Türöffnungen im Hinterhaus verbreitert, damit auch Rollstuhlfahrer durchpassen. Außerdem gibt es jetzt einen Lift. Weil die kurze Seite des Gebäudes für den Fahrstuhlschacht ohnehin aufgebrochen werden musste, wurde dort bei dieser Gelegenheit eine Glasfassade eingesetzt. So fällt jetzt Tageslicht in die Gänge.

Wenn am Montag die Schule wieder losgeht, werden die Schüler davon aber noch nichts mitkriegen. Denn anders als geplant, wird das Haus nicht bis zum Ende der Sommerferien fertig. Ein Grund für die Verzögerung sind unvorhergesehene Probleme mit der Statik, sagt Jacob. Zum Beispiel, weil die neuen dreifachverglasten Fenster viel schwerer sind als die alten. Probleme gab es auch ganz am Anfang beim Gerüstbau. An den Platten des Hauses konnte das erste Gerüst nicht befestigt werden. Deshalb musste ein freitragendes Modell aufgebaut werden, das am Boden mit Wassertanks beschwert wird, damit es nicht umkippt.

Als neuer Übergabetermin ist inzwischen der 16. Oktober geplant, also nach den Herbstferien. Bis dahin muss eine Klassenstufe weiterhin im Ausweichgebäude am Augustusweg unterrichtet werden. Wenn sie zurückziehen, bekommen die Schüler ihr Klassenzimmer dann sicherlich im frisch sanierten Hinterhaus. Denn dafür soll das Gebäude in erster Linie genutzt werden. Außerdem werden dort Räume für den Werken- und den Hauswirtschaftsunterricht eingerichtet. Die naturwissenschaftlichen Fachkabinette bleiben im Altbau nebenan.

Auch in die Innenausstattung hat die Stadt investiert. Die Räume werden mit neuen Tafeln ausgestattet. In drei Unterrichtszimmer kommen interaktive Tafeln. Auch neue Stühle sind bestellt, die Tische hingegen waren noch gut. In den neuen Mehrzweckraum wird eine Bühne eingebaut. Damit die Schüler auf den Gängen nicht auf dem Fußboden herumlungern, soll es auch dort Sitzgelegenheiten geben. Die Traversenbänke mit mehreren Sitzen müssen noch eingebaut werden. Rund 80 000 Euro kosten die Möbel insgesamt. Noch mal so viel investiert die Stadt in neue Computertechnik.

