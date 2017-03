Frischekur für Burgruine Wehlen Am Sonnabend steht ein Arbeitseinsatz an. Es werden noch Helfer gesucht.

Die ehemalige Burganlage in Stadt Wehlen soll verschönert werden. © Norbert Millauer

An der Burgruine Wehlen steht der nächste Arbeitseinsatz an. Dieser findet am 25. März von 8 bis 15 Uhr statt. Die Interessengemeinschaft Burg Wehlen organisiert den Einsatz. Gesucht werden tatkräftige Helfer, die Holz sägen, transportieren, Efeu verschneiden sowie Geländer schleifen und streichen. Wer Werkzeug wie Säge, Astscheren, Eimer, Pinsel oder Lappen zu Hause hat, soll diese bitte mitbringen. Die Burg Wehlen wurde im 13. Jahrhundert auf einem Felssporn etwa 25 Meter über der Stadt Wehlen angelegt. (kk)

