Frischekur für älteste Lidl-Filiale Jetzt bekommt auch der Lidl-Markt an der B 172 in Pirna ein neues Innenleben. Für den Umbau ist er drei Tage dicht.

Lidl am Rand der Pirnaer Innenstadt bekommt ein neues, moderneres Erscheinungsbild. © dpa

Pirna. Der Discounter Lidl verpasst nun auch seiner Filiale am Rand der Pirnaer Innenstadt ein neues, modernes Erscheinungsbild. Deshalb ist der Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße 9 (B 172) von Montag, 22. Januar, bis Mittwoch, 24. Januar, geschlossen. An den drei Tagen bekommt der Verkaufsraum einen frischen Anstrich und eine neue Einrichtung.

„Wir vergrößern den Kühlbereich und machen damit unser Sortiment an Frischeprodukten wie Frischfleisch oder Molkereiprodukte übersichtlicher“, sagt der zuständige Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Radeburg, Jens Köhler. „Frisches Obst und Gemüse, auf das wir großen Wert legen, platzieren wir jetzt direkt am Eingang.“ Wie bei allen neu gestalteten Lidl-Märkten wird nun auch in der im September 2002 eröffneten Filiale das Graphitgrau dominieren. „Am Mittwoch um 8 Uhr eröffnen wir mit einer Kaffee-Verkostung und einer Non-Food-Aktion neu“, kündigt Köhler an. „Dann präsentieren wir unseren Kunden auch hier eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen nach dem Prinzip der Einfachheit.“

Der Markt an der B 172 ist die älteste Lidl-Filiale in der Region Sächsische Schweiz. Er befindet sich auf dem Firmengelände des einstigen Heckmannwerkes und wurde nach Angaben von Lidl zuletzt 2013 modernisiert. Damals wurde ein Backwaren-Bereich eingebaut.

Im September 2016 gestaltete Lidl die Filiale in Pirna-Copitz an der Rudolf-Renner-Straße neu und modernisierte den Markt an der Gabelsbergerstraße in Heidenau bei einem vierwöchigen Umbau. In Bad Schandau an der Basteistraße auf dem Gelände der einstigen Fahrzeugsitze GmbH wächst derzeit direkt neben der bestehenden Filiale ein neuer, großer Lidl-Markt. Er soll im April öffnen. (df)

zur Startseite