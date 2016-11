Frische Produkte auch auf dem Schlossplatz

In der Zeit von November bis Januar jeden Jahres findet der Wochenmarkt, immer dienstags und donnerstags, auf dem unteren Frauenmarkt statt. Aufgrund der steigenden Händlernachfrage erweitert die Stadtverwaltung den Frischemarkt durch zusätzliche Standplätze auf dem Schlossplatz. So soll sichergestellt werden, dass jeder Händler einen geeigneten Platz bekommt und die Parkverbotszonen sowie die notwendigen Lieferzonen auf dem unteren Frauenmarkt nicht beeinträchtigt werden. Erstmals wird der erweiterte Frischemarkt am 15. November stattfinden. Es ist ein Angebot an die Marktgilde, die den Wochenmarkt betreibt. Man wird sehen, ob und wie diese räumliche Ausweitung von Händlern und Kunden angenommen wird. (SZ)

