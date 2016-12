Pirnaer Adventskalender Frische Luft und harte Arbeit Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: ein Handwerker, der jedem Wetter trotzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Theo aus Struppen steckt als Maurer hinterm fünften Türchen. Für den Beruf sind Geschick und Kraft gefragt.

Vor 26 Jahren hat sich Maurermeister Steffen Vetter aus Graupa selbstständig gemacht und ist in der Region auf Achse. Am heutigen Montag, 17 Uhr, ist er mit dem Kalenderkind Theo zu Gast beim Weihnachtsmann auf dem Markt.

Pirna. Wenn Steffen Vetter an die Lehrlinge denkt, die bei ihm das Handwerk lernten, sagt er: „Da hat sich schnell die Spreu vom Weizen getrennt.“ Wer dem 60-jährigen Maurermeister die Hand schütteln will, hat es schwer. Denn statt zu schütteln, wird man geschüttelt. Kräftige Hände sind für einen Maurer unverzichtbar. Auch sonst ist Steffen Vetter sehr stabil. Maschinen haben den Beruf zwar sehr erleichtert. „Doch aufs Gerüst muss man ja trotzdem und nicht jede Baustelle ist so groß, dass man Silos aufstellen kann“, sagt er. Das bedeutet, Beton oder Mörtel müssen in Säcken an den Arbeitsort geschleppt werden. Da merkt man abends, was man gemacht hat.

Trotzdem bereut es Steffen Vetter keinen Moment, dass er sich gleich im Sommer 1990 in der politischen Wende selbstständig gemacht hat. Auch wenn die 26 Jahre danach ein Auf und Ab waren. „Zurzeit läuft es gut“, sagt er und setzt sein gutmütiges Lächeln auf, das nicht nur seine Frau so an ihm mag. Der Beruf wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Vater und sein älterer Bruder hatten das Maurerhandwerk gelernt. „Eigentlich bin ich ja Baufacharbeiter“, sagt er. So hieß der Maurer-Beruf zu DDR-Zeiten. Aber selbst das stimmt bei Steffen Vetter nicht ganz. Denn der Graupaer ist sogar Ingenieur. Das Diplom hatte er weit vor der Wende an der Fachhochschule in Dresden gemacht. Danach arbeitete er unter anderem beim VEB Denkmalpflege Dresden.

Schnell merkte er jedoch, dass ein Bürojob für ihn nichts ist. „Ich mag es, an der frischen Luft zu arbeiten“, sagt er. Dann packt er sein Werkzeug in einen Eimer und stellt ihn auf die Ladefläche des Autos, mit dem er in der Region unterwegs ist. Kaum hat er seine Maurerkluft an, wird auch der Ton etwas rauer. Das muss wohl so sein, um sich auf der Baustelle durchzusetzen. Zu den besten Zeiten waren mal bis zu zwölf Maurer bei ihm beschäftigt. Jetzt hat er nur noch einen Angestellten und seine Frau hilft im Büro.

Zu tun gibt es nicht nur auf Baustellen sehr viel, denn Steffen Vetter ist auch der Obermeister der Bauinnung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Hier tauschen sich die Handwerker aus. „Der eine hat Erfahrungen mit der Firmennachfolge oder Neuerungen beim Winterbaugeld werden erklärt“, sagt Steffen Vetter. Nach der Wende waren sie mal 80 Mann in der Innung. Heute sind es gerade mal 16. Firmen gäbe es zwar viel mehr, aber viele machen wohl allein ihr Ding. Das bedauert der Obermeister.

Eine andere Entwicklung freut ihn dagegen. „Die Zahlungsmoral ist wieder besser geworden“, sagt er. Das war mal eine weit verbreitete Unsitte, die so manchen Selbstständigen in der Baubranche in die Knie gezwungen hatte.

Mit Steffen Vetter wird der Familienbetrieb aber erst mal enden. Für die zwei Töchter war das nichts. „Bis meine Enkel so weit sind, kann ich aber nicht mehr warten“, sagt er. Der älteste ist acht. Trotz der neuen Technik könne man als Maurer nicht bis zur Rente arbeiten. „Wenn die erst mit 67 kommt, sowieso nicht mehr“, sagt Steffen Vetter.

zur Startseite