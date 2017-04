Frische Luft für Geflügel Am Freitag läuft die Frist für das Sperrgebiet und die Beobachtungszone rund um Mittweida ab. Auch Geflügelausstellungen sind jetzt wieder möglich.

Endlich wieder Gänsemarsch im Freien. © Symbolbild/dpa

Ab Freitag dürfen auch die letzten Hühner, Enten und Gänse in Mittelsachsen wieder an die Luft. Wie Kreissprecher André Kaiser am Donnerstag bekannt gab, wird am Freitag das Sperrgebiet und die Beobachtungszone rund um die Stadt Mittweida aufgehoben. Dort war am 18. März ein toter Schwan gefunden worden. Er war laut einer amtlichen Feststellung vom 24. März mit dem Geflügelpest-Virus infiziert. Es war der fünfte Fall von Vogelgrippe in Mittelsachsen. „Künftig sind auch Geflügelausstellungen wieder im Landkreis möglich“, sagte Kaiser. Diese müssen allerdings beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt angemeldet werden. Bis Donnerstag sind beim Landratsamt 203 Proben zur Untersuchung eingegangen. Bei 194 war das Testergebnis negativ, bei vier steht das Ergebnis noch aus. (DA/mf)

