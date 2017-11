Frische-Kur für die Körse-Therme Im Kirschauer Ganzjahresbad wurden Hochwasserschäden beseitigt. Dabei hat sich auch einiges für die Besucher verändert.

Grau statt weiß sind die Toiletten- und Duschräume der Körse-Therme jetzt. Für farbige Akzente sorgen Trennwände in Apfelgrün und Blau. Haustechniker Thomas Clamann hat dieser Tage letzte Handgriffe nach der Sanierung erledigt. © uwe soeder

Die Zeit der Provisorien ist vorbei. „Rechtzeitig zu Beginn unserer Hauptsaison ist das ganze Bad wieder uneingeschränkt nutzbar“, freut sich Bruno Bucher, Geschäftsführer der Körse-Therme in Kirschau. Fünf Monate blieben die Toiletten und Duschen, die zwischen den Garderoben und der Badehalle angeordnet sind, gesperrt. Besucher mussten auf Container ausweichen. Jetzt ist der von Hochwasserschäden betroffene Bereich fertig saniert – und präsentiert sich deutlich verändert.

Am auffälligsten ist die neue Farbgebung. Statt in Weiß sind die Wände und Fußböden jetzt in Dunkelgrau gehalten. Farbige Akzente setzen Trennwände sowohl in den Toiletten als auch den Dusch- und Waschräumen. Sie strahlen in knalligem Apfelgrün und kräftigem Blau. Die neuen weißen Waschtische bilden einen schönen Kontrast dazu.

Moderne Armaturen

Darüber hinaus gibt es weitere Veränderungen. „Im Bereich für die Damen haben wir zwei Duschplätze mehr als bisher untergebracht. Jetzt sind es acht“, berichtet Bruno Bucher. Neu ist zudem, dass in den Duschräumen jetzt Sitzbänke stehen. Darüber sind Garderobenhaken angebracht, an denen Besucher während des Duschens ihre Handtücher und Badesachen aufhängen können. Sie ersetzen die vorher vorhandenen Regale. Die Sanierung wurde auch genutzt, um die Technik auf den aktuellen Stand zu bringen. Die neuen Armaturen sind wassersparender als die alten. Außerdem bieten sie zum einen Besuchern mehr Sicherheit und erleichtern zum anderen dem Bad-Team die Arbeit. Dafür sorgt der integrierte Legionellenschutz. Die Bakterien, die sich in warmem Wasser wohlfühlen, können beim Menschen nach dem Einatmen schwere Erkrankungen verursachen. Bisher wurde das Duschwasser der Körse-Therme einmal wöchentlich per Hand auf 70 Grad Celsius hochgeheizt, um die Legionellen abzutöten. „Jetzt fließt es immer mit voller Hitze bis zur Armatur. Dort sorgt dann eine spezielle Vorrichtung dafür, dass sich trotzdem niemand verbrühen kann, erklärt der Geschäftsführer.

Die Toiletten und die Duschräume mussten saniert werden, weil bei der Flut im Jahr 2013 aufsteigendes Grundwasser in Böden und Wände eingedrungen war. Die Arbeiten zur Beseitigung der Schäden hatten im Frühjahr begonnen. Alle Einbauten und Fliesen wurden entfernt und der Putz abgehackt. Nachdem große Bautrockner über mehrere Wochen die Feuchtigkeit aus den Räumen gezogen hatten, begann der Wiederaufbau. Umfangreiche Arbeiten erfolgten zudem am Außenbecken, das unterspült und abgesackt war. Seit Mitte September ist es wieder in Betrieb.

Neue Baupläne

Die Hochwasserschäden an der Körse-Therme sind aber noch nicht vollständig beseitigt. Im Gradierwerk, wo Besucher salzhaltige Luft einatmen können, müssen durchnässte Wandsockel ausgebessert werden. Um den Saunagarten künftig vor Überflutungen zu schützen, sollen dort Entwässerungsrohre vergrößert und der angrenzende Hang mit einer Drainage ausgestattet werden. Beides ist fürs kommende Jahr geplant. „Wir wollen es so eintakten, dass der Großteil der Arbeiten in der Zeit erledigt wird, in der die Körse-Therme für die jährliche Wartung geschlossen ist“, sagt der Kirschauer Bürgermeister Sven Gabriel (FDP). Er ist Vorsitzender des Zweckverbandes, der das Bad betreibt. Der Biergarten, der diesen Sommer geschlossen blieb, weil an seiner Stelle die Interims-Duschen und Toiletten standen, soll zu Beginn der nächsten Freiluftsaison wieder öffnen können.

Im zurückliegenden Sommer führten die Sanierungsarbeiten dazu, dass weniger Gäste als üblich in die Körse-Therme kamen, vor allem wegen des fehlenden Außenbeckens. Doch jetzt steigen die Zahlen wieder. Im September wurden rund 9 500 Besucher gezählt. Damit ist Bruno Bucher zufrieden. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt rund 156 000 Gäste.

