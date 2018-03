Frische Fußböden für Burgker Säle Erst vor acht Jahren wurden zwei Säle auf Schloss Burgk eingeweiht. Nun stehen die ersten Reparaturen an.

Die Holzfußböden im Steigersaal und im Knappensaal von Schloss Burgk müssen renoviert werden. © Andreas Weihs

Freital. Die beiden vor acht Jahren eingeweihten Veranstaltungssäle auf Schloss Burgk, die von den Technischen Werken Freital betrieben werden, bedürfen bereits einer ersten Renovierung. Jedenfalls dort, wo sie am meisten strapaziert werden: Die Holzfußböden sowohl im Steigersaal als auch im Knappensaal sollen geschliffen und geölt werden, teilte Freitals Pressesprecher Matthias Weigel auf SZ-Nachfrage mit. Die Renovierung gehört zu einem Paket von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf Schloss Burgk, für das im diesjährigen Haushalt der Stadt insgesamt rund 104 000 Euro eingeplant sind. Außer in die Säle investiert die Stadt vor allem in eine neue LED-Beleuchtung in den Ausstellungsräumen der Städtischen Sammlungen. Mit der Umrüstung wurde bereits im vergangenen Jahr begonnen. (SZ/th)

