Frische Fische an der Schwarzen Lache Das traditionelle Abfischen zog am Samstag viele Schaulustige nach Kreba.

Ganz schön anstrengend solch ein Abfischen. © Rolf Ullmann

Weißwasser. In Kreba an der „Schwarzen Lache“ waren am Samstag Neugierige und Leckermäuler zum Schauen, Probieren und Kaufen eingeladen. Nach dem Abfischen zum Zugucken gab es Frisch-, Back- und Räucherfisch sowie Fischsuppe .

Im großen Festzelt lief ein musikalischer Frühschoppen mit den Oberlausitzer Blasmusikanten, mittags trat Schlagersängerin Patricia Larraß auf. Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft lud zum Naturmarkt mit Pilzausstellung und Schauaquarium. Unser Fotograf hat Impressionen eingefangen. (szo)

