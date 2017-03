Frische Farbe für Wohnblock Die Gemeinde Neukirch investiert weiter in ihren kommunalen Wohnungsbestand. Das zahlt sich langfristig aus.

24 Wohnungen gibt es im Block Lindenallee 17 bis 23. In diesem Jahr wird die Fassade erneuert. Die Arbeiten wurden jetzt öffentlich ausgeschrieben. © Steffen Unger

Die Lindensiedlung in Neukirch wird in diesem Jahr ein weiteres Stück attraktiver. Am Wohnblock Lindenallee 17 bis 23 mit insgesamt 24 Wohnungen lässt der gemeindeeigene Betrieb Wohnungswirtschaft die Fassade erneuern. Im benachbarten Block 25 bis 31, der bereits im vergangenen Jahr außen saniert worden ist, kommen Vorrichtungen für Blumenkästen auf die Balkons – so wie es sie schon an anderen Häusern gibt. „Wir reagieren damit auf Wünsche unserer Mieter“, sagte Eigenbetriebsleiterin Petra Goldberg-Hübner. Die Arbeiten für beide Baumaßnahmen wurden jetzt öffentlich ausgeschrieben. Gebaut werden soll ab Mai. Bis August werden die Arbeiten abgeschlossen.

Die Gemeinde Neukirch besitzt 260 Wohnungen, von denen fast alle vermietet sind. Die Leerstandsquote ist verglichen mit anderen Orten gering – größtenteils verursacht durch Fluktuation. Das heißt, Wohnungen stehen zeitweilig leer, wenn Mieter weg- oder umziehen. In den meisten Fällen können die Wohnungen relativ schnell wieder vermietet werden.

Verwaltet werden die Wohnungen durch den gemeindeeigenen Betrieb Wohnungswirtschaft. Mit einer Eigenkapitalquote von 85 Prozent stehe das kommunale Unternehmen wirtschaftlich solide da, sagte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU). 300 000 bis 400 000 Euro fließen jährlich in den Erhalt des Bestandes. (SZ/ir)

