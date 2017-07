Frische Farbe für den Freizeitpark Bei einer Graffiti-Aktion kann jeder helfen, den Beton in der Anlage umzugestalten. Auch Asylsuchende machen mit.

Amer Lasim sprüht das Stadtwappen von Gröditz. Er ist einer von bisher 35 Teilnehmern bei der Graffiti-Aktion, die derzeit in Gröditz stattfindet. © Sebastian Schultz

Noch mal kurz prüfen, ob das Papier auch wirklich alles überdeckt. Passt! Jetzt nur noch stillhalten. Dann drückt Daniel auf die Sprühdose und ein feiner orangefarbener Nebel legt sich über die graue Betonwand am Gröditzer Freizeitpark. Feinschliff ist angesagt für das Graffiti des 31-Jährigen. Ein mannshohes Gröditzer Stadtwappen hat Daniel sich vorgenommen, der Großteil davon ist schon fertig.

Daniel ist nur eine Art Künstlername. Eigentlich heißt er Amer Lasim und stammt aus dem Irak. Der schwarzhaarige Mann mit der dunklen Brille und der umgedrehten Schildmütze lebt seit April 2016 in Gröditz, erzählt er. Eigentlich sei er gelernter Schneider und Malen sein Hobby. Aber sonst eher mit Öl, sagt er in gebrochenem Deutsch. Hier in Gröditz habe er zum ersten Mal zur Sprühdose gegriffen.

Für die kurze Zeit geht Daniel schon ziemlich geschickt mit dem Werkzeug um, findet Sebastian Bieler. Der Großenhainer Künstler hat bei der mehrwöchigen Sprüh-Aktion den Hut auf. Unter seiner Anleitung haben bisher 35 Leute zur Farbdose gegriffen. Die meisten davon Jugendliche, die gerade Sommerferien haben. Willkommen sei aber Kreative jeden Alters, sagt Bieler.

Gesprüht werden darf, was beliebt. Eine Truppe Jugendliche habe vor ein paar Tagen Schriftzüge malen wollen, sagt Sebastian Bieler und zeigt auf die gewölbten, dicken Buchstabenfolgen wenige Meter weiter. Der elfjährige Jannes aus Nauwalde malt gerade ein „Shiggy“ – ein schildkrötenähnliches Fantasietier aus der Videospiel-Welt der Pokemon. Eine von vielen Anleihen an die Popkultur, die sich an den Betonstelen im Freizeitpark findet.

So vielfältig die Motive sind – die Farbwahl ist nicht so ganz beliebig. Denn der Freizeitpark bekommt durch die Graffiti-Aktion eine grau-blaue Tönung. Die ist angelehnt an das Farbkonzept, das sich die Stadt zum diesjährigen 800. Geburtstag gegeben hat. Auch das große Bild mit Gebäuden aus Gröditz und seinen Partnergemeinden Linkenheim-Hochstetten und Jarny bekommt diese Tönung. Es wird als einziges Motiv im Freizeitpark erhalten bleiben, sagt Sebastian Bieler. Fast komplett verschwunden ist schon jetzt das dunkle Rot, das dort lange dominierte hatte. Und mit ihm auch die alten Graffiti. Die waren zuletzt eh teilweise von wilder Schmiererei übertüncht gewesen. Damit die neuen Graffiti im Freizeitpark möglichst lange von Vandalismus verschont bleiben, setzt Sebastian Bieler auf die Anwohner. Schließlich hätten schon jetzt einige von ihnen mit an den Motiven gearbeitet.

Auch Daniel hatte an der Wand seine ersten Sprühversuche gemacht, ehe er sich an sein Gröditzer Stadtwappen gewagte. Stolz zeigt der Iraker auf das Bildnis einer rothaarigen Frau mit smaragdgrünen Augen. Auch die Katze daneben sei von ihm, sagt er und zeigt auf ein Tier, das man auch für eine Abwandlung des bekannten Cartoon-Hasen Bugs Bunny halten könnte.

Sämtliche Grafiken von Daniel lassen sich als eine Art Abschiedsgeschenk an Gröditz begreifen. Er werde die Stadt demnächst in Richtung Dresden verlassen, sagt er, ehe er sich wieder den Feinheiten des Stadtwappens zuwendet.

Die von der Stadt mit dem örtlichen Jugend- und Freizeitzentrum und dem Bündnis für Demokratie und Zivilcourage organisierte Aktion steht jedem offen. Bei gutem Wetter findet sie montags bis freitags 10 bis 16 Uhr statt.

