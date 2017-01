Frisch renoviert im alten Jeans-Stil Seit 24 Jahren bietet die Jeans Welt in Görlitz Marken für jeden. Jetzt geht es mit neuer Einrichtung und kleineren Preisen weiter.

Verkäuferin Marlene Byczkowska freut sich sehr über das Endergebnis, das der fünftägige Umbau in der Jeans Welt auf der Berliner Straße brachte. © pawel sosnowski/80studio.net

Das sorgte für einen Schreck bei den Stammkunden. Zuerst stand den gesamten Herbst über groß Räumungsverkauf in den Fenstern und dann war die Jeans Welt auf der Berliner Straße in Görlitz im Januar plötzlich geschlossen.

Allerdings nur für fünf Tage. Doch es fiel den Stammkunden auf, sagt Geschäftsführer Lutz Kellotat. „Es gab einige, die fragten, ob wir schließen.“ So weit kam es nicht, sondern es war Zeit für einen Umbau. Lutz und Catrin Kellotat betreiben gemeinsam die Jeans Welt. Das Ehepaar aus Zittau hat dort 1991 das erste Jeansgeschäft geöffnet. Zwei Jahre später folgte das Geschäft in Görlitz. Seitdem bieten sie Markenjeans, aber auch Oberteile an.

Nach all den Jahren war es an der Zeit für die Renovierung. „Also haben wir erst einen Räumungsverkauf gemacht und dann in der zweiten Januarwoche komplett umgebaut“, erklärt Kellotat. Dabei hat sich eine Firma nur um das Verlegen des Teppichs gekümmert. Alles andere wurde in Eigenregie umgebaut. Die alten Regale sind gewichen. Stattdessen gibt es viele Einzelaufhänger, um die Kleidungsstücke besser betrachten zu können. Das Farbkonzept wird jetzt von Weiß und Grau in der Einrichtung dominiert und ein warmes Orange bietet den Grundton an den Wänden sowie den neugebauten Kabinen. „Aber wir sind unserem alten Stil treu geblieben“, versichert Kellotat. Denn auch das war die Sorge mancher Stammkunden. Noch immer gibt es die amerikanischen Westernelemente mit Holzschildern, wie es bei einem Jeansladen dazugehört. Auch Verkäuferin Marlene Byczkowska ist zufrieden. „Der Umbau hat sich gelohnt. Das sagen mir auch die Kunden.“

Das Sortiment hat sich seit der Wiedereröffnung am vergangenen Sonnabend ebenfalls ein wenig verändert. Ab jetzt stehen die Markenjeans trotz der anderen Kleidungsangebote im Mittelpunkt. Es gibt Levis, Wrangler und Mustang. Aber auch etwas unbekanntere Marken wie Buur Fashion oder Kuhjo wurden mit ins Sortiment genommen. „Uns ist es wichtig, auch große Namen für jeden anbieten zu können“, erklärt Kellotat. Sei es für einen 16-jährigen oder einen 60-jährigen Kunden. Dafür muss auch der Preis stimmen. Aber auch das kann Lutz Kellotat bieten. „Uns ist es möglich, sogar die Markenjeans zu Sonderpreisen anzubieten.“ Das sollte auch die Kunden über den Schreck wegen der angeblichen Schließung hinwegtrösten.

