Frisch gestrichen!

Eigentlich sollten die Farbe am Bad Muskauer Rathaus getrocknet und die Baugerüste bereits am Freitag voriger Woche abgebaut sein. Doch die schlechten Witterungsverhältnisse haben den Malern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn durch die hohe Luftfeuchtigkeit hält die Farbe nicht wie gewünscht. Einige Stellen mussten deshalb bereits nachgestrichen werden. In der Stadtverwaltung geht man nun davon aus, dass die Arbeiten in dieser Woche abgeschlossen werden können. Damit endet der erste Bauabschnitt der Rathaussanierung. Neben einer neuen Fassade hat das Rathaus dabei auch einen barrierefreien Zugang erhalten. Foto: Joachim Rehle

zur Startseite