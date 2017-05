Frisch geprägt für Jauernick Der Ort feiert sein 1050-jähriges Bestehen. Deshalb gibt‘s nun eine Jubiläums-Medaille.

zurück Bild 1 von 2 weiter Aus einer Dresdner Werkstatt kommt die Münze. © Picasa Aus einer Dresdner Werkstatt kommt die Münze.

Die Rückseite zeigt eine Landkarte mit dem Berzdorfer See.

An diesem Wochenende begeht Jauernick seine 1050-Jahr-Feier. Das interessiert auch die Nachbarn in Schönau-Berzdorf. Passend zum Jubiläum hat der Club der Münzfreunde auf dem Eigen eine Jubiläums-Medaille für den Ort herausgebracht. Für die Gestaltung haben sich die Münzfreunde und die Veranstalter des Festes zum einen an dem Logo der Feier orientiert. Die Rückseite bildet eine kleine Landkarte mit dem Berzdorfer See im Mittelpunkt und den umliegenden Orten mit ihren Wahrzeichen. „Im Januar haben wir mit der Gestaltung begonnen“, erzählt Siegfried Seidel, Vorsitzender der Münzfreunde.

Die Medaille aus Silber und Bronze ist zum Fest an diesem Wochenende in Jauernick erhältlich. Das Festprogramm gestalten unter anderem Studenten der Hochschule für Musik in Dresden, der Oberlausitzer Komiker Heiko Harig und die Gruppe „midiRock“. (SZ/sdn)

zur Startseite