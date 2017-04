Frisch aufgetischt Das Erblehngericht in Lichtenhain hat den Ballsaal wieder. Am 1. Mai öffnen sich die Türen für Neugierige.

Ilka und Bert Schäfer präsentieren gemeinsam mit ihrem Sohn den restaurierten Ballsaal im Erblehngericht in Lichtenhain. © Dirk Zschiedrich

Die Aufregung bei Familie Schäfer in Lichenhain steigt. Die Wirtsleute haben eine weitere Etappe ihrer großen Pläne geschafft und können den restaurierten Ballsaal im Erblehngericht eröffnen. Für das Foto haben Bert und Ilka Schäfer mit ihrem Sohn schon einmal Platz genommen und präsentieren den Saal. Noch vor ein paar Monaten ging Bert Schäfer davon aus, dass etwas Farbe reichen würde. Weit gefehlt. „Im Laufe der Bauarbeiten sind wir auf viele Sanierungsschäden aus DDR-Zeiten gestoßen. Deshalb waren die Arbeiten umfangreicher als gedacht“, sagt Bert Schäfer. Der Ballsaal musste komplett saniert werden, inklusive Vorraum. Um mehr Platz zu haben, wurde dieser geöffnet. Die gesamte Deckenkonstruktion musste hier erneuert und auch einige Balken neu eingezogen werden. Der Vorraum präsentiert sich eher modern. Öffnen sich dann die weiten Flügeltüren, wird der Blick in einen Saal frei, der sich auch in einem Schloss befinden könnte. Von den großen Lüstern aus böhmischem Kristall werden die hell tapezierten Wände herrschaftlich angestrahlt. Je nach Bedarf, ob Jugendweihe, Hochzeit oder Geburtstag, können die Tische gestellt und eingedeckt werden. Da es den Saal bereits seit 150 Jahren gibt, hatte man sich auf eine klassische Ausgestaltung geeinigt.

Familie Schäfer wird den Saal in Verbindung mit dem Berghof betreiben, also auch für die Gastronomie sorgen. Die Wirtleute haben auch vor, einen Ball zu organisieren, doch das wird nicht vorm Spätherbst. Die ersten Veranstaltungen haben hier aber bereits stattgefunden, so unter anderem eine Jugendweihe. Aber auch die Mitglieder des Sächsischen Mühlenvereins haben sich im Saal zu ihrer Fachtagung getroffen.

Tag der offenen Tür im Erblehngericht Lichtenhain: 1. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Es kann der Ballsaal besichtigt werden. Außerdem werden Fragen rund um das Erblehngericht und den Berghof beantwortet.

