Frisch aufgetischt Der Kulturverein richtet das erste Suppenfest aus. Doch es geht um weit mehr als nur ums Essen.

Vereinschef Torsten Petschel kann bei so vielen Suppen nicht widerstehen. Er kostet schon mal vor. © Steffen Unger

Wer am Sonntag etwas für Gemüt und Gaumen tun wollte, musste nur der Einladung des Kultur- und Bürgervereins Lauterbach folgen. Dieser hatte im Erbgericht des Stolpener Ortsteiles das erste Suppenfest ausgerichtet. Und seit Langem wieder durchzogen leckere Gerüche den Gastraum und die Küche. Aufgerufen waren alle Hobbyköche, etwa drei Liter Suppe mitzubringen. Insgesamt standen 14 Suppen zur Auswahl. „Wir freuen uns, dass wir hier eine große Auswahl haben und danken natürlich auch allen, die gekocht und gekostet haben“, sagt Wolfram Umlauft vom Verein. Im Angebot waren unter anderem Leberknödelsuppe, Pobershauer Kartoffelsuppe, Kastaniensuppe und vieles mehr. Da die Küche in der ehemaligen Gaststätte auch noch richtig genutzt werden kann, konnten die Suppen auch heiß serviert werden. Eine Jury verkostete die Suppen und wird die drei schmackhaftesten prämieren. Und das alles wurde vom Verein perfekt inszeniert. Mädchen mit rot-weißen Schürzen haben mit einem leichten Knicks vor der Jury die Suppen kredenzt und andere mit blauen Schürzen die leeren Teller wieder abgetragen. Vereinsmitglied Ralf Trojahn hatte extra für das Fest eine Hymne auf die Suppe verfasst. Und es wurde nicht nur Suppe gereicht, sondern auch selbst gebackenes Brot, Kräuterbutter und Brotaufstriche. Also ein rundes Kulinarium in Lauterbach zur besten Essenszeit. Die Besucher ließen sich die willkommene Erwärmung für den Körper schmecken.

Die Idee des Vereins kam bei den Gästen richtig gut an wie zum Beispiel bei Ingrid Lindner aus Neustadt. „Ich habe jetzt drei Suppen gekostet. Ganz neu war mir die Kastaniensuppe. Das Rezept habe ich mir geben lassen“, sagt sie. Familie Noth kam aus ganz praktischen Gründen. „Ich hatte keine Lust zum Kochen. Also warum nicht mal Suppe zum Sonntag? Noch dazu ist alles kostenlos“, sagt Emily Noth. Aber auch die Brotaufstriche aus frischen Kräutern seien sehr lecker gewesen. Im Kultur- und Bürgerverein hört man das Lob sicherlich gern. Denn das Suppenfest reiht sich in ein in viele Aktionen der Lauterbacher. Immerhin bemühen sich die Mitglieder seit Jahren darum, in die ehemalige Gaststätte Erbgericht wieder Leben zu bringen. Eigentümer ist die Stadt Stolpen. Für den vorderen Teil des Erbgerichtes hatte der Kultur- und Bürgerverein mit der Stadt einen Nutzungsvertrag geschlossen. Der Verein zahlt keine Miete, beteiligt sich dafür an den Betriebskosten. Einige Mitglieder haben sich der Historie verschrieben und bieten zum Beispiel Wanderungen an, bei denen die Teilnehmer mehr über die Geschichte des Ortes, der Häuser und der Einwohner erfahren können.

Auch Kräuterwanderungen stehen auf dem Plan. Die finden ihren Abschluss im Erbgericht. Und auch im Haus selbst hat sich schon einiges getan. Es gibt gute Kontakte zu dem Stolpener Historiker Manfred Beier, der aus Lauterbach stammt. Er hatte schon viel zur Geschichte des Ortes aufgearbeitet. Außerdem hat der Verein einige Regale besorgt und auch eine beleuchtete Vitrine bekommen. Diese wurden bereits mit den verschiedensten Dingen zur Ortsgeschichte bestückt. Und so war das Suppenfest am Sonntag auch eine gute Gelegenheit für den Verein, sich zu präsentieren. (Wer nun die schmackhaftesten Suppen geköchelt hat, lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben).

