Friki ruft Geflügel-Wiener zurück Die Wurstfabrik mit Sitz in Döbeln hat bei Netto verkaufte Geflügel-Wiener zurückgerufen.

Um diese Wiener geht es. © PR/Friki

Die Wurstfabrik Friki hat bei Netto verkaufte Geflügel-Wiener zurückgerufen. „Es ist nicht auszuschließen, dass in einzelnen Packungen Metallsplitter auf den Wienern sind“, warnte das Unternehmen mit Sitz in Döbeln am Montag.

Betroffen seien „Geflügel-Wiener mit Magermilchjoghurt, geräuchert“ der Marke Friki Viva Vital (300 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.03.2017 bis 03.04.2017. Sie wurden bei Netto Marken-Discount in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen angeboten. Vom Verzehr dieses Produkts werde abgeraten, warnte die Friki Döbeln GmbH. Kunden könnten es im Laden zurückgeben und erhielten auch ohne Kassenbon ihr Geld zurück. (dpa)

