Friedvolle Botschaft Die Johanniter-Jugend bringt das Friedenslicht aus Betlehem nach Leisnig. Die Kita Wirbelwind ist nur einer der Empfänger.

Lea Gasteiger und ihre Mitstreiter von der Johanniter Jugend Meißen/Mittelsachsen haben das Friedenslicht in die Leisniger Kita Wirbelwind gebracht. © Dietmar Thomas

Die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte Wirbelwind freuen sich, Lea wiederzusehen. Lea Gasteiger studiert an der Fachoberschule Sozialwesen und hat kürzlich ein Praktikum in der Einrichtung absolviert. Bei ihrem Besuch ist die junge Frau in die Uniform der Johanniter-Unfall-Hilfe gekleidet. Mit ihren Mitstreitern von der Johanniter Jugend des Regionalverbandes Meißen/Mittelsachsen bringt sie das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem in die Kita.

Geduldig erklärt Lea Gasteiger den Kindern die Bedeutung des Lichts, dass es als Symbol des Friedens weitergegeben wird. Gemeinsam werden danach einige Weihnachtslieder gesungen, anschließend verteilen die Johanniter kleine Geschenke. „Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen“, sagt Tobias Fischer, Jugendleiter des Regionalverbandes Meißen/Mittelsachsen.

Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem. Von Betlehem aus reist das Licht nach Wien. Dort wird es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen Kontinent.

Die Johanniter-Jugend Meißen/Mittelsachsen beteiligt sich seit einigen Jahren an dieser Aktion. „Wir haben das Licht am Sonntag beim Aussendungsgottesdienst in Dresden abgeholt und auf der Rückfahrt an der Autobahnkirche Wilsdruff haltgemacht, um es an die Besucher weiterzugeben“, so Tobias Fischer. Neben der Kita Wirbelwind sollen auch andere soziale Einrichtungen mit dem Friedenslicht „beliefert“ werden. Die Friedenslichtaktion 2016 steht in Deutschland unter dem Motto: „Frieden: Gefällt mir – ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens“. In über 500 Orten wird das Licht weitergegeben.

Erzieherin Karin Finger findet die Aktion gut für die Allgemeinbildung. „Die Kinder lernen dadurch, Weihnachten auch mit anderen Sachen in Verbindung zu bringen, als nur mit Süßigkeiten. Oft ist dieses Fest nur konsumorientiert ausgerichtet“, sagt Karin Finger.

