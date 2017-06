Friedrich im neuen Design Das Löbauer Maskottchen ist zum Tag der Sachsen neu aufgelegt worden. Einen Fan hat die Plüschfigur schon gewonnen.

Neue Version des Kuscheltiermaskottchens für Löbaus Tag der Sachsen © Rafael Sampedro

Löbau. Alles anders, alles neu. So scheint die Devise der Stadt Löbau zum bevorstehenden Tag der Sachsen 2017 zu lauten. Deshalb blieb auch dem seit der Landesgartenschau 2012 aktivem Maskottchen Friedrich ein kleines Umstyling nicht erspart.

Schon der alte Friedrich sollte an das wohl bekannteste Wahrzeichen Löbaus, den Gusseisernen König Friedrich August Turm, erinnern. Das wird sich bei dem „Neuen“ auch nicht ändern. Durch ein modernisiertes und detaillierteres Design sollen die Parallelen zum Löbauer Turm noch besser erkennbar sein. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) lobte die Veränderung und sagte jetzt in der jüngsten Stadtratssitzung ihm gefalle der neue Friedrich viel besser als das Maskottchen von der Landesgartenschau vor fünf Jahren. Damals war ebenfalls der Turm als Souvenir aufgelegt worden.

Anfang Juni sind die ersten Plüsch-Friedriche im Projektbüro eingetroffen. In den kommenden Wochen werden noch viele weitere Exemplare erwartet, deren Verkauf dann zum Tag der Sachsen startet. Wer also gern ein kleines Andenken an dieses Fest-Wochenende haben will, kann die süßen Plüschfiguren an den Informationsständen in der Stadt dann käuflich erwerben. Ob der runderneuerte Friedrich bei den Löbauern genauso gut ankommt, wie beim Oberbürgermeister wird sich zum Tag der Sachsen im September zeigen.

