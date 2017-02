„Friedrich bestätigt einfach seinen Trend“ Bundestrainer René Spies kennt die Stärken des Zweierbob-Titelverteidigers aus Oberbärenburg.

Am Freitag starten die deutschen Bobs in die Heim-WM am Königssee. Wegen des russischen Doping-Skandals war das Großereignis erst vor zwei Monaten aus Sotschi nach Bayern verlegt worden. Bundestrainer René Spies spricht im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (sid) über den Wert eines Heimspiels als Generalprobe für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang und die aktuelle Stärke seiner Athleten.

Herr Spies, haben Sie sich mittlerweile eigentlich mit der Heim-WM am Königssee angefreundet? Die sportlich größere Herausforderung ein Jahr vor Olympia wäre ja Sotschi gewesen ...

Ja, die Entscheidung ist gefallen und wir haben uns damit abgefunden. Unsere Athleten kennen die Bahn zwar sehr gut, trotzdem wird es ja kein Kindergeburtstag: Das wird eine unruhige WM, bei der die Sportler sehr viel nebenher erledigen müssen, bei der ein großer Erwartungsdruck auf ihnen lastet. Unter diesen Umständen alles genau zu treffen – das ist schon eine echte und gute Generalprobe für Olympia.

Die Erwartungen sind vor allem mit Blick auf den Zweier gewaltig. Jeder Weltcup mit deutscher Beteiligung hatte in dieser Saison einen deutschen Sieger. Wie ist das zu erklären?

Wir haben im kleinen Schlitten eine positive Situation, weil wir einen ganz engen internen Zweikampf haben, der sehr befruchtend ist. Johannes Lochner hat noch mal einen Schritt gemacht und ist ein echter Siegfahrer geworden. Und Francesco Friedrich bestätigt einfach seinen Trend der vergangenen Jahre.

Am Sonntag kann der Oberbärenburger eine Serie ausbauen: Der vierte Zweier-Titel in Folge ist möglich. Was macht Friedrich so stark?

Die Basis für alles ist bei ihm die Athletik, zusammen mit Anschieber Thorsten Margis bestimmt er am Start das internationale Niveau. Allein dieses Wissen gibt ihm einfach schon viel Selbstvertrauen. Und nach den starken Ergebnissen der vergangenen Jahre hat er auch die nötige Ruhe an den Lenkseilen, wenn es um alles geht.

Wie sehen Sie die Situation im Vierer? Nur einmal haben alle Deutschen in diesem Winter das Podest verpasst, Siege gab es aber nur auf Heimbahnen.

Wir wissen, dass die Konkurrenz im Vierer ganz breit aufgestellt ist. Teilweise haben die anderen Nationen zwei Fahrer, die uns das Leben sehr schwer machen können. Wir können da gewinnen, aber erlaubt man sich Fehler, dann wird es auch mit dem Podestplatz richtig schwierig.

Und bei den Frauen? Von außen betrachtet war der EM-Triumph von Mariama Jamanka die größte Überraschung der Saison.

Absolut, auch für uns kam das überraschend. Unsere jungen Pilotinnen brauchen noch Zeit. Dass Mariama unter dieser Anspannung bei der EM den Bob dann so präzise nach unten steuert, war schon herausragend.

Im November haben Sie gesagt, dass es für Olympiamedaillen 2018 bei den Frauen sehr glücklich laufen müsste. Ist das weiter die Einschätzung?

Das sehen wir weiterhin so, das gilt auch für die Weltmeisterschaften. Kaillie Humphries, Elana Meyers Taylor und Jamie Greubel Poser, die sind einfach große klasse, gemischt mit viel mehr Erfahrung. So weit können wir noch nicht sein. Für eine Medaille werden wir Glück brauchen, Fehler der anderen. Realistisch kämpfen wir um Platz vier.

Der deutsche Verband hat Bobs des österreichischen Herstellers Wallner gekauft und testet sie gegen die des Stammausrüsters FES. Gibt es schon Tendenzen, welches Material bei den Winterspielen bevorzugt wird?

Der Kauf der Wallner-Bobs hat sich auf jeden Fall bewährt, gleichzeitig hat sich die FES gegenüber dem Vorjahr aber auch deutlich verbessert. Zurzeit sind die Wallner- und FES-Bobs bei uns fast gleichmäßig verteilt, beide werden genutzt. Das ist eine Konkurrenzsituation, die in der alltäglichen Arbeit nicht immer einfach ist. Aber der Wettbewerb ist gut und wichtig für unsere Athleten.

WM-Fahrplan: Fr./Sa.: Zweierbob Frauen. Sa./So.: Zweierbob Männer. So.: Team. 24./25.2.: Skeleton Frauen. 24./26.2.: Skeleton Männer. 25./26.2.: Viererbob.

Die deutschen Bobpiloten: Francesco Friedrich, Nico Walther, nur Zweier Junioren-Weltmeister Richard Oelsner (alle Oberbärenburg), Johannes Lochner (Stuttgart), nur Vierer: Junioren-Weltmeister Bennet Buchmüller (Winterberg). Frauen: Mariama Jamanka (Oberhof), Stephanie Schneider (Oberbärenburg), Christin Senkel (Erfurt).

