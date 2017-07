Friedliches Theater-Fest in Görlitz Die Polizei meldet Diebstähle und auch Fahndungserfolge.

Görlitz. Das Straßentheaterfestival Viathea, das von Donnerstag bis Sonnabend in Görlitz stattfand, ist friedlich verlaufen. Das haben die Veranstalter am Sonntag auf Nachfrage bestätigt. Leider musste die Polizei am Wochenende mehrere Unfälle und Diebstähle registrieren. Auch waren Autofahrer unterwegs, obwohl sie mehr als ein Glas Bier getrunken hatten. (szo)

Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 7 weiter Fahrrad gestohlen Görlitz. Unbekannte haben am Freitag, zwischen ein und sechs Uhr, ein grünes Mountainbike „Panther“ entwendet. Das Fahrrad stand gesichert im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf der Brautwiesenstraße. Der Besitzer bezifferte den Stehlschaden auf 90 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Fiat-Fahrer steht unter Alkoholeinfluss Görlitz. Beamte des Polizeirevier Görlitz haben am Freitagnachmittag auf dem Obermarkt einen Fiat-Fahrer kontrolliert. Der 54-Jährige roch so stark nach Alkohol, sodass die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Führerschein des Kontrollierten wurde eingezogen und ein Strafverfahren eingeleitet. (szo) Elektrofahrräder gestohlen Zittau. Zwei Elektrofahrräder sind von Unbekannten in der Nacht zum Freitag in Zittau entwendet worden. Die Fahrräder standen ordnungsgemäß gesichert auf dem Wohnmobilparkplatz Brückenstraße. Durch den Eigentümer wurde der Diebstahlschaden auf 7000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (szo) Motorrad aus unverschlossener Scheune entwendet Schönbach. Aus einer unverschlossenen Scheune auf dem Querweg in Schönbach haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein nicht zugelassenes Motorrad der Marke „Suzuki LS 650“ entwendet. Am Krad war kein Kennzeichen angebracht. Der Diebstahlschaden wurde auf 1000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Mountainbike spurlos verschwunden Weißwasser. Unbekannte haben am Sonnabend, zwischen 10.15 und 11Uhr, ein 26er Mountainbike der Marke „Centurion Bocks gestohlen. Das grüne Fahrrad “ stand mittels Fahrradschloss gesichert vor dem Einkaufscenter am Sachsendamm. Der Eigentümer bezifferte den Wert des Rades auf etwa 830 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Handtasche aus Pkw gestohlen Zittau. Kriminelle haben am Sonnabend, zwischen 10.45 und 11 Uhr, bei einem auf der Chopinstraße abgestellten Pkw Audi A3 eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde die Handtasche mit Ausweisen und persönlichen Utensilien gestohlen. Der Diebstahlschaden wird durch den Eigentümer auf 150 Euro beziffert. Der Sachschaden am 14 Jahre alten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Von der Autobahn direkt ins Gefängnis Görlitz. Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Mannes am Sonnabendmorgen bei Ludwigsdorf haben Bundespolizisten festgestellt, dass der Mann auf der Fahndungsliste stand. Der polnische Staatsbürger war vom Amtsgericht Tübingen wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Einen Teil seiner Gesamtstrafe hatte der Verurteilte bereits abgesessen, dennoch war eine Restfreiheitsstrafe von über 300 Tagen offen geblieben. Der Mann wurde in ein Gefängnis eingeliefert. Den gleichen Weg nahm Stunden später ein Armenier. Dem 30-Jährigen fehlten 3000 Euro, um einen Aufenthalt im Gefängnis abwenden zu können. So hoch war die Summe der vom Amtsgericht Zweibrücken wegen besonders schweren Falls des Diebstahls angeordneten Geldstrafe. Auch er war auf der Autobahn bei Ludwigsdorf festgenommen worden. (szo)

