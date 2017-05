Friedliche Dörfer, kriminelle Städte Die Gemeinde Lampertswalde ist laut Statistik der sicherste Ort im Landkreis. Die Meißner leben sechsmal gefährlicher.

Einwohner größerer Städte wie Meißen sind der Polizeistatistik zufolge in ihren Straßen häufiger mit Kriminalität konfrontiert als Menschen, die auf der Land leben.



Wenn es in Lampertswalde schon einmal kriminell wird, dann ist das tagelang Stadtgespräch. So wie Ende März vergangenen Jahres, als in den Bauhof eingebrochen wurde. Bürgermeister und Gemeinderäte stellten damals gleich Vermutungen auf, wer elektrische Geräte und Diesel im Wert von rund 13 000 Euro gestohlen haben könnte. „Beklauen lassen wir uns nicht“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hoffmann damals entschieden.

So oft kommt es ja auch nicht vor, dass in der Gemeinde bei Großenhain mit ihren nicht einmal 3 000 Einwohnern eine Straftat geschieht. Genau genommen passiert von allen Städten und Gemeinden im Landkreis Meißen dort am wenigsten, zumindest wenn man die Häufigkeitskennziffer der Polizei nimmt.

Diese ist die Zahl der jeweils innerhalb eines Jahres bekannt gewordenen Fälle von Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner einer Region. Sie drückt die durch Kriminalität verursachte Gefährdung aus und erlaubt einen direkten Vergleich von Kommunen. Für die Sächsische Zeitung hat die Polizeidirektion Dresden die Häufigkeitskennziffern sowie die absoluten Zahlen der einzelnen Straftaten im Landkreis Meißen zusammengefasst.

Weil es in Lampertswalde im vergangenen Jahr nur 35 erfasste Straftaten gab, Bauhof-Einbruch inklusive, ist die Gemeinde die sicherste im ganzen Kreis. Ähnlich sicher lebt man in Diera-Zehren, Ebersbach und Käbschütztal. Die statistisch gesehen meisten Straftaten geschehen dagegen in den Städten Meißen und Riesa, gefolgt von Glaubitz und Zeithain. Was die direkte Gegenüberstellung also zeigt: Je ländlicher es wird, desto sicherer leben die Menschen.

Polizeisprecher Marko Laske hat dafür mögliche Erklärungen. „Die Anonymität der Stadt spielt auf jeden Fall die größte Rolle“, sagt er. In kleineren Gemeinden kenne praktisch jeder jeden. „Da ist es zum Beispiel schwieriger für Einbrecher, dort zur Tat zu schreiten.“ Wie in Lampertswalde, wo kurz nach der Tat schon von den Bürgern selbst ermittelt wurde.

Hinzu komme, dass in der Stadt einfach mehr Menschen unterwegs seien. Gewalt- und Raubdelikte, die auf der Straße geschehen, seien dort viel einfacher.

Nicht jedes Verbrechen geht überall

Wer bei den gezählten Straftaten aber gleich nur an Mord und Totschlag denkt, der liegt falsch. Die Häufigkeitskennziffer behandelt jede Straftat gleich. Und darunter können auch scheinbar banale Dinge fallen wie das Erschleichen von Leistungen, zu Deutsch Schwarzfahren.

Auch das ist eine der logischen Erklärungen für das Stadt-Land-Gefälle: In manchen Regionen kommen bestimmte Straftaten dazu, die es anderswo gar nicht oder nicht in dem Ausmaß gibt.

„In Coswig gibt es zum Beispiel eine Straßenbahn“, sagt Polizeisprecher Laske. „Ein typisches Straftatdelikt dort ist also das Erschleichen von Leistungen, wenn Sie ohne Ticket fahren. Diese Straftat ist in Hirschstein gar nicht möglich, weil es dort keine Straßenbahn gibt.“ Dasselbe gilt für Ladendiebstähle: Die passieren eben häufiger in Städten, weil es dort auch mehr Geschäfte gibt als beispielsweise in Hirschstein oder Ebersbach.

Autos werden häufig in Radebeul, Coswig oder Meißen gestohlen, weiß Laske. „Das geht meist von osteuropäischen Gruppierungen aus. Diese kommen nach Dresden, weil dort der Markt einfach größer ist. Und dann suchen sie sich auch Randgebiete wie Meißen, Radebeul oder Coswig aus.“ Wer fährt schon extra nach Strehla, um einen BMW oder einen Skoda zu stehlen?

Die Gemeinden sehen das ähnlich. So lobt sich Käbschütztal nicht für gute Präventionsarbeit, sondern verweist auf die Infrastruktur: Große oder besondere Betriebe als Ziele sind nur wenig vorhanden. Außerdem: „Die dörflichen Gemeinschaften mögen sich positiv auswirken, solange jeder noch ein Auge auch für seinen Nachbarn hat“, so Hauptamtsleiterin Annerose Schubert. Als positiv empfinde die Gemeinde den Einsatz der Bürgerpolizisten. „Diese sind in jedem Falle ein guter Ansprechpartner auch schon dann, wenn Probleme im Anfangsstadium sichtbar werden.“

Wird einfach mehr aufgedeckt?

Der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig gibt dagegen keinen Tipp ab, warum ausgerechnet seine Gemeinde so weit vorne in der Statistik landet. Und wie sieht es in Meißen aus, der laut Statistik gefährlichsten Stadt im Landkreis?

Sprecherin Katharina Reso gibt eine überraschende Erklärung für die hohe Häufigkeitskennziffer ab: Weil die Polizei im vergangenen Jahr „weniger in das Thema Asyl- und Flüchtlingsaufnahme involviert war“, hatte sie mehr Zeit und auch mehr Personal, um Straftaten aufzudecken. Das habe gleichzeitig die Dunkelziffer gesenkt. „Die objektive Kriminalitätsbelastung hat entsprechend nicht in einem besorgniserregenden Maß zugenommen, sondern es werden lediglich mehr Vorfälle bekannt“, so Reso. Die Stadt arbeite dennoch eng mit der Polizei zusammen, „im Stadtgebiet sind zudem vier Bürgerpolizisten und der zu Jahresbeginn ebenfalls wieder auf vier Stellen aufgestockte Vollzugsdienst täglich präsent“.

