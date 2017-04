Friedliche Dörfer, kriminelle Städte? Die 800-Seelen-Gemeinde Puschwitz ist der sicherste Ort im Kreis. Die Kamenzer leben zehnmal gefährlicher.

„Bei uns ist die Welt noch in Ordnung“, sagen Monika und Georg Just aus Pusch-witz. Bürgermeister Stanislaus Ritscher kann das nur bestätigen. Die Gemeinde zwischen Bautzen und Kamenz ist statistisch gesehen der sicherste Ort im Landkreis. © Uwe Soeder

Der einzige Diebstahl im letzten Jahr wäre beinahe gar nicht aufgefallen. In einer Firma hat jemand sechs kleine Autoteile mitgehen lassen und sie im Internet zum Kauf angeboten. Materieller Schaden: knapp 100 Euro. Auch wenn das nicht viel ist, ist der Diebstahl tagelang Dorfgespräch. So oft wird schließlich nicht gestohlen in Puschwitz. Monika und Georg Just können sich noch gut daran erinnern. Das vorletzte Mal ist tatsächlich schon einige Jahre her, erzählen sie. Damals hätten Diebe drüben in Wetro Buntmetall geklaut.

Von ihrem Garten aus haben die beiden Puschwitzer die Türme der Wetroer Feuerfestwerke gut im Blick. „In Wetro wurde seitdem auch nichts mehr gestohlen. Bei uns ist die Welt eben noch in Ordnung“, sagt Georg Just. „Das stimmt doch, Stani, oder?“, ruft der Rentner fröhlich übern Gartenzaun, als er den Bürgermeister kommen sieht. Stanislaus Ritscher nickt: „Das ist ja auch gut so“, sagt er. Seit neun Jahren ist Ritscher jetzt der Bürgermeister in Puschwitz, einem Dorf mit 800 Einwohnern in acht kleinen Ortsteilen, die sich hier auf halber Strecke zwischen Bautzen und Kamenz ins hügelige Sorbenland ducken.

Eine friedliche Welt. Wenn man es statistisch nimmt, sogar die friedlichste im ganzen Kreis. Statistisch gesehen ist Pusch-witz nämlich der sicherste Ort im Kreis Bautzen: Ganze sieben Straftaten sind der Polizei im vergangenen Jahr aus der Gemeinde gemeldet worden: Neben dem Teile-Diebstahl hat es zwei Körperverletzungen gegeben, außerdem eine Sachbeschädigung am Buswartehäuschen, eine Bedrohung, einen Warenkreditbetrug und einen Hausfriedensbruch.

Hochgerechnet kommen in Puschwitz 853 Straftaten auf 100 000 Einwohner. „Häufigkeitskennziffer“ nennt man das bei der Polizei. Eine errechnete Größe. Statistisch gesehen muss in Puschwitz also pro Jahr nur allerhöchstens einer von 100 Einwohnern damit rechnen, von einer Straftat betroffen zu werden. In Lichtenberg, Räckelwitz und Crostwitz verhält es sich ähnlich. Auch das alles Dörfer im Hinterland.

Nachbarn passen aufeinander auf

Dagegen leben die Einwohner von Kamenz und Bautzen mehr als zehnmal gefährlicher. Auch in Hoyerswerda, Bischofswerda und Radeberg ist die Zahl der Straftaten pro Einwohner um ein Vielfaches höher als in den Dörfern. Die allerhöchste Kriminalitätsrate im Bereich der Polizeidirektion weist die Stadt Görlitz mit mehr als 15 000 Straftaten pro 100 000 Einwohner auf. Aber wie das mit jeder Statistik so ist – sie ist eben auch nur eine Statistik. So wird in der Häufigkeitskennziffer jede Straftat, ganz gleich ob Mord oder Beleidigung, gleichwertig gezählt.

„Wichtiger als die bloßen Zahlen ist doch, wie sicher sich die Menschen in ihrem Ort fühlen“, findet Stanislaus Ritscher. Auch in Puschwitz sind die Leute vorsichtiger geworden, weiß der Bürgermeister. Ritscher selbst, der auch Chef einer Entsorgungsfirma ist, hat sein Wohnhaus und das Firmengelände gut gesichert: mit Alarmanlage, Bewegungsmeldern und Kameras, die alles überblicken. Er sei auch froh, sagt er, wenn ab und zu mal ein Streifenwagen durch den Ort fährt, den alle sehen.

Auch Monika und Georg Just haben ihr Haus an der Hauptstraße mit Sicherheitsschlössern und Sicherheitsglas nachrüsten lassen. „Das ist doch heute ganz selbstverständlich“, sagen sie. Kein Mensch würde heute noch den Haustürschlüssel einfach untern Abstreicher schieben. „Wir passen aber auch gegenseitig auf“, sagt Georg Just. Die Leute im Dorf kennen und helfen sich.

Und das zumindest zeigt der Kriminalitätsatlas für den Kreis Bautzen: In den Dörfern lebt es sich tatsächlich sicherer als in der Stadt. „Erfahrungsgemäß ist Kriminalität in Ballungsräumen häufiger als in ländlichen Regionen“, erklärt Martyna Fleischmann von der Görlitzer Polizeidirektion. „Die zwischenmenschliche Anonymität und die Vielzahl an Tatgelegenheiten machen es Tätern in Städten leichter.“ Beispiel Kamenz, die Stadt mit der höchsten Kriminalitätskennziffer im Landkreis: Hier hat die Polizei im vorigen Jahr allein 174 Körperverletzungen,97 Ladendiebstähle, und 58 Sachbeschädigungen gezählt. Unter den ermittelten Tatverdächtigen sind in Kamenz auch 91 Zuwanderer. Ihnen ist mehr als jede zehnte der insgesamt fast 1 500 Straftaten zuzurechnen. Auch das ist ein Teil der Statistik.

Kamenz ist Kriminalitätshauptstadt im Kreis Ort Straftaten insgesamt Häufigkeitskennziffer* Kamenz 1 475 9 703 Bautzen 3 794 9 522 Hoyerswerda 2 626 7 759 Bischofswerda 790 6 826 Radeberg 1 106 6 014 Neukirch/Lausitz 263 5 191 Königswartha 181 5 155 LandkreisBautzen 15 456 5 046 Bernsdorf 298 4 526 Pulsnitz 334 4 460 Arnsdorf 203 4 265 Königsbrück 185 4 177 Großröhrsdorf 268 4 042 Ottendorf-Okrilla 397 3 994 Malschwitz 182 3 712 Spreetal 71 3 677 Sohland 251 3 650 Wilthen 179 3 516 Lauta 301 3 504 Lohsa 186 3 449 Elsterheide 117 3 301 Schmölln-Putzkau 98 3 235 Burkau 85 3 189 Laußnitz 60 3 175 Bretnig-Hauswalde 85 2 917 Haselbachtal 117 2 873 Großpostwitz 76 2 798 Cunewalde 133 2 782 Wachau 120 2 769 Neschwitz 69 2 748 Kubschütz 66 2 559 Großdubrau 108 2 548 Schirgisw.-Kirschau 161 2 516 Göda 76 2 464 Wittichenau 140 2 414 Schönteichen 48 2 288 Ohorn 54 2 244 Demitz-Thumitz 60 2 219 Oßling 51 2 196 Schwepnitz 52 2 058 Großharthau 52 1 914 Ralbitz-Rosenthal 31 1 827 Weißenberg 58 1 822 Frankenthal 17 1 789 Elstra 50 1 761 Steinigtwolmsdorf 51 1 733 Steina 28 1 710 Nebelschütz 19 1 642 Hochkirch 37 1 593 Neukirch 25 1 521 Radibor 48 1 516 Obergurig 30 1 431 Rammenau 17 1 214 Doberschau-Gaußig 48 1 135 Panschwitz-Kuckau 24 1 134 Großnaundorf 11 1 121 Crostwitz 11 1 082 Räckelwitz 11 997 Lichtenberg 15 940 Puschwitz 7 853 Die Kennziffer beschreibt die statistische Anzahl Straftaten pro 100 000 Einwohner Quelle: Polizeidirektion Görlitz

