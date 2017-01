Friedlich fröhliche Silvesternacht im Rödertal Die Polizei zieht eine überwiegend positive Bilanz. Aber die Radeberger Feuerwehr musste ausrücken.

Mit buntem Feuerwerk wurde auch im Rödertal das neue Jahr, das Jahr 2017, begrüßt. Die größte Party stieg traditionell im Radeberger Kaiserhof – auch dort gehören Raketen natürlich unbedingt dazu. © Bernd Goldammer

Es war sicher eine der frostigsten Silvesternächte, die das Rödertal in den vergangenen Jahren erlebt hat – aber es war im Großen und Ganzen auch wieder eine friedliche Nacht, schätzt die Polizei beim Blick in die Einsatzstatistik ein.

Auch, wenn zumindest in der Radeberger Innenstadt nicht alle ihren jugendlichen Leichtsinn im Griff hatten und auf der Dresdener Straße nahe der Röderbrücke mit Böllern auf Autos zielten. Laut Polizei wurde dabei ein Chevrolet Spark am Kotflügel beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer konnte allerdings Fotos der Tatverdächtigen anfertigen, heißt es dazu. Ansonsten war es ein fröhliches Feuerwerk, das da über der Bierstadt den eisigen Nachthimmel bunt einfärbte. Vielleicht sogar ein bisschen intensiver als in den Vorjahren – was sich ja schon im Vorfeld angedeutet hatte, denn die Verkäufer hatten sich über ein sehr gutes Böller-Geschäft gefreut.

Bunt ging es dabei auch bei den zahlreichen Silvesterpartys im Rödertal zu. Die größte wurde traditionell im Radeberger Kaiserhof gefeiert. Auf mehreren Etagen, in gleich drei Locations. Eine Party übrigens, die sich längst auch zum Reiseziel entwickelt hat. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Reisebüros, die Bustouren mit unserer Feier und Übernachtung in unseren Hotels anbieten“, freut sich Kaiserhofchef Jens Richter. Und auch diesmal hatten sich die Mitarbeiter um Küchenchef Thomas Michael beim Buffet wieder mächtig ins Zeug gelegt.

Mit dem Silvester-Buffet warten mussten zunächst die Radeberger Feuerwehrleute. Auch, wenn Feuerwehrchef Frank Höhme insgesamt ein ruhiges Fazit ziehen kann, war die Silvesternacht in Radeberg zunächst alles andere als ruhig gestartet. Denn kurz nach 18.30 Uhr war die Feuerwehr an die Röderstraße gerufen worden – im Hinterhof eines Wohngebäudes stand eine Papiertonne in Flammen. Anwohner hatten sie glücklicherweise schon auf die Straße gezogen, so konnte ein größerer Brand verhindert werden. Die Wehr löschte die Tonne. „Ansonsten blieb es für uns eine ruhige Silvesternacht“, freut sich der Feuerwehrchef.

Auch bei den Wehren in Wachau, Arnsdorf und Ottendorf-Okrilla stehen keine Einsätze in der Statistik. Nicht ganz so ruhig blieb es derweil im nahen Dresden, wo zum Beispiel in der Neustadt – an der Hoyerswerdaer Straße – ein Auto abfackelte. Wahrscheinlich hatte eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst, so eine erste Vermutung. Aber auch hier zieht die Polizei für den Großraum Dresden eine zufriedene Bilanz.

Zufriedene Gesichter auch in der Radeberger Brauerei, die ja auch diesmal wieder zum Organisatoren-Team der Mega-Silvesterparty auf dem Dresdner Theaterplatz gehörte. Spektakuläres Feuerwerk, beste Stimmung – das Event ist längst DIE Open-Air-Party der Region. Radeberg versteht es halt zu feiern. Friedlich noch dazu.

