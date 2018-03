Friedhofsgebühren steigen Auf den zwei kommunalen Friedhöfen in Halbendorf und Niedergurig wird es jetzt teurer. Woanders kostet es noch mehr.

Bei der Gestaltung der neuen Urnengemeinschaftsanlage in Halbendorf hatte der Ortschaftsrat mitzureden. Hier ist ein Urnengrab mit Namensnennung auf dem Stein preiswerter als in Niedergurig.

So sieht die neue Urnengemeinschaftsanlage in Niedergurig aus. Sie war teurer in der Anschaffung, deshalb kostet ein Platz mit Namen hier mehr.

Malschwitz. Im ersten Moment sind die neuen Gebühren für die kommunalen Friedhöfe enorm hoch. Doch die Argumentation der Verwaltung ist nachvollziehbar, denn in Malschwitz wurden die Gebühren seit 2007 und in Guttau seit 2011 nicht mehr betrachtet. In kommunaler Verantwortung sind neben den Friedhöfen in Halbendorf und Niedergurig auch die Trauerhallen in Baruth, Malschwitz, Kleinbautzen, Niedergurig und Halbendorf. In Halbendorf gibt es außerdem eine Kapelle. Die Kalkulation für alle Bereiche erstellte eine Studentin der Berufsakademie vor zwei Jahren in einer Belegarbeit.

Fast wäre der Gemeinderatsbeschluss zu den neuen Friedhofsgebühren geplatzt. Denn dem Ortsvorsteher von Niedergurig ging die Satzung nicht weit genug. „Es fehlen viele Festlegungen, wonach man sich richten muss“, sagte Siegfried Spank. Der Gemeinderat einigte sich letztlich darauf, einzelne Vorschriften in einer Friedhofsordnung zu benennen. Dennoch stand die Frage weiterhin, warum die neuen Gebühren um ein Vielfaches teurer sind als die bisherigen. Zum einen, so der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU), müssen Kalkulationen sowieso aller fünf Jahre erneuert oder überprüft werden. Die Leistungen, die der Bauhof der Gemeinde auf den beiden Friedhöfen erbringt, sind teurer geworden. Dass Niedergurig höhere Kosten verursacht als Halbendorf liege daran, dass dort mehr Arbeit anfällt. Und auch bei den Gebühren für die Trauerhallen gibt es einen Grund für die Kostensteigerung: „Hier müssen wir die dringend notwendigen Investitionen schon mit einrechnen“, sagt Matthias Seidel. Auch bei den neu errichteten Urnengemeinschaftsanlagen in den beiden Orten gibt es unterschiedliche Gebühren. Der Grund: Die Gestaltung und die Anschaffungskosten sind unterschiedlich. „Dementsprechend müssen wir die Kosten umlegen“, so Seidel. Bei der Vorstellung, wie die neuen Anlagen aussehen sollen, hatte der Ortschaftsrat jeweils ein Mitspracherecht.

Kosten bei der Kirche deutlich höher

Doch auch, wenn im ersten Moment die Erhöhung der Kosten enorm erscheinen: Im Vergleich zur Friedhofssatzung der Kirchgemeinde sei die Gemeinde noch human. So koste eine Doppelstelle für Urnen bei der Kirchgemeinde 885 Euro, in Halbendorf und Niedergurig nur jeweils 700 Euro. Auch die Kosten bei der Verlängerung des Nutzungsrechts sind in der kommunalen Satzung geringer. Die Gemeinderäte hatten zum Vergleich auch einen Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Großdubrau vorliegen. Auf dem dortigen Waldfriedhof bezahlen die Bürger für eine Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung 2 020 Euro, ohne Namen kostet diese Art der Beisetzung auch mehr als in Malschwitz, nämlich 1 180 Euro.

Ob dank der neuen Gebühren auch Geld vorhanden sei, um zum Beispiel die sanierungsbedürftige Friedhofsmauer in Niedergurig zu sanieren, blieb offen. „Das muss extra besprochen werden“, so Seidel.

Mehr Geld für Bestattungen Halbendorf/Spree Bestattungsform alt neu Urne 22,00 120,00 Urnengemeinschaftsgrab m. Namen — 1 300,00 Einzelgrab 88,00 350,00 Doppelgrab 126,00 700,00 Niedergurig Urne 28,00 120,00 Urnengemeinschaftsgrab anonym 428,00 720,00 Urnengemeinschaftsgrab m. Namen — 1 800,00 Einzelgrab 87,00 350,00 Doppelgrab 125,00 700,00 Angaben in Euro, Quelle: Gemeinde

